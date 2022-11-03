В четверг, 3 ноября, в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы турецкий «Трабзонспор» на своем поле сыграет против венгерского «Ференцвароша». Начало встречи запланировано на 20:45 по мск. «Трабзонспор» — «Ференцварош»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трабзонспор»

«Трабзонспор» данную еврокомпанию начал с Лиги чемпионов, где был остановлен на стадии квалификации и сразу же перебрался на групповую стадию данного турнира.

Здесь «штормы» по итогам пяти проведенных туров набрали шесть баллов и идут третьим. От второй строки они отстают на балл, а четвертую позицию опережают лишь по разнице мячей.

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В данном турнире чемпион Турции проиграл все три выездные встречи, а обе домашние выиграл, одолев со счетом 2:1 сербскую «Црвену Звезду» и разгромив французский «Монако» 4:0.

Календарь и таблица Лиги Европы

Свою последнюю игру «Трабзонспор» провел как раз в Лиге Европы, уступив тогда в гостях сербам 1:2. И данным фиаско он прервал свою 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой дважды выигрывал.

«Ференцварош»

«Ференцварош» также эту еврокомпанию начинал в Лиге чемпионов, но вылетел оттуда еще в квалификации и через один раунд отбора попал в групповую стадию Лиги Европы.

Ее чемпион Венгрии провел более увереннее, чем предстоящий соперник, выиграв свой квартет за тур до финиша. У команды на счету десять баллов в пяти проведенных встречах.

Все прогнозы на Лигу Европы

«Фради» выиграли первые два матча, в том числе и дома над «Трабзонспором» 3:2, после чего по разу уступали, побеждали и играли вничью — в прошлом игровом дне на своем поле с «Монако» 1:1.

В преддверии этой игры «Ференцварош» добыл викторию на внутренней арене, где он уверенно лидирует и наверняка защитит свой чемпионский титул.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Трабзонспора» предлагают — 1.60.

На викторию «Ференцвароша» дают — 5.85, ничья оценена — в 4.52.

В данном сражении рекомендуем ставить на викторию «Трабзонспора» над немотивированным «Ференцварошем», ведь туркам для выхода в плей-офф обязательно нужно здесь брать три очка и по возможно побеждать как можно крупнее.