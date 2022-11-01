ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Зенит»В трех минутах от чуда. Кузяев выцарапал для «Зенита» победу в Краснодпре «Спартак» — «Торпедо»Вымучали. «Спартак» с трудом обыграл «Торпедо» и продолжил погоню за «Зенитом» Арт FIFA 23Все еще не величайшая в истории. Какие проблемы вскрыла FIFA 23 за месяц с момента релиза?
  • 07:54
    • Медведев поднялся на третье место в рейтинге АТР
  • 21:30
    • «Зенит» вырвал победу у «Краснодара» благодаря пенальти
  • 21:12
    • Гол Рашфорда принес «МЮ» победу над «Вест Хэмом»
  • 20:18
    • «Реал» упустил домашнюю победу над «Жироной»
    Все новости спорта

    «Аякс» продлит серию поражений «Рейнджерс»?

    «Рейнджерс» — «Аякс». Прогноз (к. 2.38) и ставки на Лигу чемпионов 1 ноября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Рейнджерс Прогнозы на Аякс Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Аякс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Рейнджерс» проиграли пять предыдущих матчей в ЛЧ с общим счетом 1:19
    «Рейнддерс» сыграют на своем поле против «Аякса» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 1 ноября, начало — в 23:00 мск. «Рейнджерс» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 01 Ноября 2022 года
    Глазго Рейнджерс
  • Глазго
    •  Глазго Рейнджерс 23:00 Аякс Аякс
  • Амстердам
    •

    «Рейнджерс»

    «Рейнджерс» занимают четвертое место в группе после пяти сыгранных матчей, в которых не набрали ни одного очка.

    Один из лучших клубов Шотландии в прошлом сезоне едва не выиграл Лигу Европы, но при этом оказался совершенно не готов к переходу на новый уровень.

    Коэффициенты матча Глазго Рейнджерс — Аякс

    1X2Новым игрокам
  • 3.853.951.85Фрибет$40
    •

    «Рейнджерс» проиграли пять предыдущих матчей с общим счетом 1:19. Это, безусловно, самая настоящая катастрофа и какие-то дополнительные комментарии здесь вряд ли нужны.

    Все прогнозы на футбол

    В октябре команда Джованни ван Бронкхорста дважды уступила «Ливерпулю» (0:2, 1:7) и уступила «Наполи» (0:3).

    «Аякс»

    «Аякс» тем временем находится на третьей строчке в группе, набрав в пяти турах три очка.

    Единственную победу амстердамский клуб одержал еще в самом начале, когда разгромил на своем поле «Рейнджерс» со счетом 4:0.

    И после этого «Аякс» проиграл по два раза «Ливерпулю» и «Наполи», пропустив в общей сложности 15 мячей.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Но в данном случае вряд ли кто-то удивился. В «Аяксе» сейчас заняты строительством новой команды, которая пока еще не готова бороться за место в плей-офф Лиги чемпионов. В следующем сезоне все будет совершенно иначе.

    Прогноз и ставка

    На «Рейнджерс» в этом матче можно поставить за 3.86, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Аякса» — за 1.89.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    У «Рейнджерс» по-прежнему есть шанс занять третье место и получить путевку в Лигу Европы.

    Правда, для этого шотландскому клубу надо выигрывать у «Аякса» с разницей как минимум в пять мячей. Конечно, это нереально. Но хозяева, в любом случае, постараются напоследок порадовать местных болельщиков.

    Ставка — тотал больше 3,5 за 2.38. С учетом того, как «Аякс» и «Рейнджерс» играют в обороне, нет никаких сомнений, что матч получится результативным.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.36
  • Прогноз на матч Кецманович — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Карацев — Нисиока
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Колос — Верес
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Баес — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Докса Катокопия — Арис Лимассол
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Верона — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  6.45
  • Экспресс дня 31 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Монца — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Эльче — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Леванте — Спортинг Хихон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Каролина — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Шарлотт Хорнетс — Сакраменто Кингз
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Баффало — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Рейнджерс» — «Аякс»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 01.11.2022. Прогнозы на футбол. «Аякс» продлит серию поражений «Рейнджерс»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры