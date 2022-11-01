«Рейнддерс» сыграют на своем поле против «Аякса» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 1 ноября, начало — в 23:00 мск. «Рейнджерс» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

«Рейнджерс» занимают четвертое место в группе после пяти сыгранных матчей, в которых не набрали ни одного очка.

Один из лучших клубов Шотландии в прошлом сезоне едва не выиграл Лигу Европы, но при этом оказался совершенно не готов к переходу на новый уровень.

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«Рейнджерс» проиграли пять предыдущих матчей с общим счетом 1:19. Это, безусловно, самая настоящая катастрофа и какие-то дополнительные комментарии здесь вряд ли нужны.

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В октябре команда Джованни ван Бронкхорста дважды уступила «Ливерпулю» (0:2, 1:7) и уступила «Наполи» (0:3).

«Аякс»

«Аякс» тем временем находится на третьей строчке в группе, набрав в пяти турах три очка.

Единственную победу амстердамский клуб одержал еще в самом начале, когда разгромил на своем поле «Рейнджерс» со счетом 4:0.

И после этого «Аякс» проиграл по два раза «Ливерпулю» и «Наполи», пропустив в общей сложности 15 мячей.

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Но в данном случае вряд ли кто-то удивился. В «Аяксе» сейчас заняты строительством новой команды, которая пока еще не готова бороться за место в плей-офф Лиги чемпионов. В следующем сезоне все будет совершенно иначе.

Прогноз и ставка

На «Рейнджерс» в этом матче можно поставить за 3.86, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Аякса» — за 1.89.

У «Рейнджерс» по-прежнему есть шанс занять третье место и получить путевку в Лигу Европы.

Правда, для этого шотландскому клубу надо выигрывать у «Аякса» с разницей как минимум в пять мячей. Конечно, это нереально. Но хозяева, в любом случае, постараются напоследок порадовать местных болельщиков.

Ставка — тотал больше 3,5 за 2.38. С учетом того, как «Аякс» и «Рейнджерс» играют в обороне, нет никаких сомнений, что матч получится результативным.