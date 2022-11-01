«Рейнджерс»
«Рейнджерс» занимают четвертое место в группе после пяти сыгранных матчей, в которых не набрали ни одного очка.
Один из лучших клубов Шотландии в прошлом сезоне едва не выиграл Лигу Европы, но при этом оказался совершенно не готов к переходу на новый уровень.
Коэффициенты матча Глазго Рейнджерс — Аякс
«Рейнджерс» проиграли пять предыдущих матчей с общим счетом 1:19. Это, безусловно, самая настоящая катастрофа и какие-то дополнительные комментарии здесь вряд ли нужны.
В октябре команда Джованни ван Бронкхорста дважды уступила «Ливерпулю» (0:2, 1:7) и уступила «Наполи» (0:3).
«Аякс»
«Аякс» тем временем находится на третьей строчке в группе, набрав в пяти турах три очка.
Единственную победу амстердамский клуб одержал еще в самом начале, когда разгромил на своем поле «Рейнджерс» со счетом 4:0.
И после этого «Аякс» проиграл по два раза «Ливерпулю» и «Наполи», пропустив в общей сложности 15 мячей.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Но в данном случае вряд ли кто-то удивился. В «Аяксе» сейчас заняты строительством новой команды, которая пока еще не готова бороться за место в плей-офф Лиги чемпионов. В следующем сезоне все будет совершенно иначе.
Прогноз и ставка
На «Рейнджерс» в этом матче можно поставить за 3.86, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Аякса» — за 1.89.
У «Рейнджерс» по-прежнему есть шанс занять третье место и получить путевку в Лигу Европы.
Правда, для этого шотландскому клубу надо выигрывать у «Аякса» с разницей как минимум в пять мячей. Конечно, это нереально. Но хозяева, в любом случае, постараются напоследок порадовать местных болельщиков.
Ставка — тотал больше 3,5 за 2.38. С учетом того, как «Аякс» и «Рейнджерс» играют в обороне, нет никаких сомнений, что матч получится результативным.