«Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 12-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 30 октября, начало — в 22:00 мск. «Реал Сосьедад» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

Предыдущий тур своего чемпионата «Реал Сосьедад» провел неудачно. На выезде он проиграл «Вальядолиду» (0:1).

Сейчас баски занимает четвертое место, уступая третьему «Атлетико» на один балл. Отрыв от 5-й строчки и грядущего соперника составляет два очка.

Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Бетис 1X2Новым игрокам 2.073.353.65Фрибет$40

До этого тура у клуба из Сен-Себастьяна была победная серия из восьми поединков во всех турнирах — коллектив в превосходной форме.

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Это и подтверждает и то, что после данной неудачи команда обыграла на выезде «Омонию» (2:0) в 5-м туре группового раунда Лиги Европы.

«Бетис»

«Бетис» одержал 6 побед в 11 матчах Ла Лиги. Два раза команда сыграла вничью и трижды проиграла. Сейчас у севильцев 20 очков. Они идут 5-ми.

Отличительной чертой хозяев на данный момент является надежная оборона. «Бетис» — третий по этому показателю. У него только 8 пропущенных.

В октябре «бело-зеленые» сыграли по нулям с «Кадисом» и «Вальядолидом». Также команда обыграла «Альмерию» со счетом 3:1.

После этого андалузцы в прошлом туре уступили на своем поле «Атлетико» (1:2). Также на этой неделе они добыли путевку в Лигу Европы, обыграв «Лудогорец» (1:0).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.

Успех гостей оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,00.