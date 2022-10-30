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    Кто выиграет схватку за четвертое место в Ла Лиге?

    «Реал Сосьедад» — «Бетис». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Примера, 30 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Бетис»
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    «Сосьедад» идет на 4 месте
    «Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 12-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 30 октября, начало — в 22:00 мск. «Реал Сосьедад» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 30 Октября 2022 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 23:00 Бетис Бетис
  • Севилья
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    «Реал Сосьедад»

    Предыдущий тур своего чемпионата «Реал Сосьедад» провел неудачно. На выезде он проиграл «Вальядолиду» (0:1).

    Сейчас баски занимает четвертое место, уступая третьему «Атлетико» на один балл. Отрыв от 5-й строчки и грядущего соперника составляет два очка.

    Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Бетис

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  • 2.073.353.65Фрибет$40
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    До этого тура у клуба из Сен-Себастьяна была победная серия из восьми поединков во всех турнирах — коллектив в превосходной форме.

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    Это и подтверждает и то, что после данной неудачи команда обыграла на выезде «Омонию» (2:0) в 5-м туре группового раунда Лиги Европы.

    «Бетис»

    «Бетис» одержал 6 побед в 11 матчах Ла Лиги. Два раза команда сыграла вничью и трижды проиграла. Сейчас у севильцев 20 очков. Они идут 5-ми.

    Отличительной чертой хозяев на данный момент является надежная оборона. «Бетис» — третий по этому показателю. У него только 8 пропущенных.

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  • 27/10/2022

    • В октябре «бело-зеленые» сыграли по нулям с «Кадисом» и «Вальядолидом». Также команда обыграла «Альмерию» со счетом 3:1.

    После этого андалузцы в прошлом туре уступили на своем поле «Атлетико» (1:2). Также на этой неделе они добыли путевку в Лигу Европы, обыграв «Лудогорец» (1:0).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.

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    Успех гостей оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,00.

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    «Реал Сосьедад» — «Бетис»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 30.10.2022. Прогнозы на футбол. Кто выиграет схватку за четвертое место в Ла Лиге?
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