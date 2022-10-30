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    Римляне начнут без прелюдий

    «Лацио» — «Салернитана». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Серия А, 30 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Салернитана»
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    Чиро Иммобиле
    «Лацио» сыграет на своем поле с «Салернитаной» в рамках 12-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 30 октября, начало — в 20:00 мск. «Лацио» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 30 Октября 2022 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 20:00 Салернитана Салернитана
  • Салерно
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    «Лацио»

    «Лацио» в нынешнем сезоне выглядит грозной силой. Сейчас римляне находятся на 3 месте в таблице.

    Правда, с атакой у команды дела обстоят неплохо. В 11 матчах Чиро Иммобиле и компания настреляли 23 мяча, 6 из которых в активе лидера атак.

    Коэффициенты матча Лацио — Салернитана

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    В своем последнем поединке «Лацио» добыл победу. В Лиге Европы команда одолела «Мидтьюлланн» (2:1).

    Все прогнозы на Серию А

    «Лацио» традиционно успешно играет с «Салернитаной». Три последних очных поединка были выиграны.

    «Салернитана»

    Эта команда в последних матчах выглядит весьма симпатично. С лидерами сложнее, а вот с соперниками своего уровня «Салернитана» справляется.

    «Салернитана» находится на 11 месте в таблице. Правда, с результативностью у команды дела идут не ахти — 13 мячей в 11 турах.

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    • Минувший тур принес команде три очка. «Салернитана» в лобовом поединке минимально переиграла «Специю».

    Есть у гостей и кадровая пробоина. Травмирован хавбек Джулио Маджоре, которого будет очень не хватать в этой встрече.

    Прогноз и ставка

    На победу «Лацио» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают взять за 4.50, а победу «Салернитаны» — за 6.50.

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    «Лацио» наверняка будет активно идти в атаку. «Салернитана» испытывает заметные трудности с реализацией.

    Римляне прекрасно атакуют, что и продемонстрируют с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Лацио» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.

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    «Лацио» — «Салернитана»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 30.10.2022. Прогнозы на футбол. Римляне начнут без прелюдий
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