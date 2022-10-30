«Лацио»
«Лацио» в нынешнем сезоне выглядит грозной силой. Сейчас римляне находятся на 3 месте в таблице.
Правда, с атакой у команды дела обстоят неплохо. В 11 матчах Чиро Иммобиле и компания настреляли 23 мяча, 6 из которых в активе лидера атак.
Коэффициенты матча Лацио — Салернитана
В своем последнем поединке «Лацио» добыл победу. В Лиге Европы команда одолела «Мидтьюлланн» (2:1).
«Лацио» традиционно успешно играет с «Салернитаной». Три последних очных поединка были выиграны.
«Салернитана»
Эта команда в последних матчах выглядит весьма симпатично. С лидерами сложнее, а вот с соперниками своего уровня «Салернитана» справляется.
«Салернитана» находится на 11 месте в таблице. Правда, с результативностью у команды дела идут не ахти — 13 мячей в 11 турах.
Минувший тур принес команде три очка. «Салернитана» в лобовом поединке минимально переиграла «Специю».
Есть у гостей и кадровая пробоина. Травмирован хавбек Джулио Маджоре, которого будет очень не хватать в этой встрече.
Прогноз и ставка
На победу «Лацио» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают взять за 4.50, а победу «Салернитаны» — за 6.50.
«Лацио»
Римляне прекрасно атакуют, что и продемонстрируют с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Лацио» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.