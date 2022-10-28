В пятницу, 28 октября, в 13-м туре испанской Сегунды «Тенерифе» на своем поле сразится с «Сарагосой». Стартовый свисток будет дан в 22:00 по мск. «Тенерифе» — «Сарагоса»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тенерифе»

«Тенерифе», который в прошлом сезоне был близок к повышению в классе, в текущем первенстве выступает не лучшим образом, находясь с 14 очками в середине турнирки, опережая зону вылета на три пункта.

Канарнцы за 12 проведенных встреч смогли выиграть всего лишь три из них, еще четыре раза они терпели фиаско и пять матчей завершили мировыми исходами, забито и пропущено по 13 мячей.

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В минувшем туре островитяне проиграли в гостях «Леганесу» со счетом 1:2. И данной неудачей они прервали свою 6-матчевую беспроигрышную серию, где дважды выиграли и четыре матча свели вничью.

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На своей территории «Тенерифе» в этом розыгрыше Сегунды еще не знал горечи поражений. В шести поединках команда добилась трех побед и трижды делила очки со своими оппонентами.

«Сарагоса»

«Сарагоса» уже давно выступает в Сегунде и особых успехов там не имеет. Например, в прошлом сезоне она закончила на десятой строке, но шансов на плей-офф у нее не было никаких.

Арагонцы были одной из самых миролюбивых команд в прошлом первенстве, завершив вничью 20 игр из 42 проведенных. В текущем же первенстве у них три выигрыша, четыре ничьи и пять поражений.

С такими показателями команда идет на 15 позиции, оторвавшись от зоны вылета на всего на два очка. В минувшем туре она уступила в гостях «Гранаде» со счетом 0:1. И данное фиаско стало для нее третьим за прошедшие пять встреч.

Вне родных стен в текущем розыгрыше Сегунды «Сарагоса» потерпела четыре фиаско в шести проведенных поединках, а также по разу побеждала и расписала мировую.

В шести последних очных матчей этих клубов сохраняется полный паритет, ведь они по два раза друг друга обыграли при двух мировых исходах. Разница мячей также равная — 5:5.

Прогноз и ставка на «Тенерифе» — «Сарагоса»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Тенерифе» предлагают — 2.14.

На викторию «Сарагосы» дают — 3.76, ничья оценена — в 3.08.

В данном сражении рискнем поставить на ничью, так как данные клубы очень миролюбивы и приблизительно равны по классу.