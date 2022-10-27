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    «Словацко» — «Кёльн». Прогноз, ставка (к. 1.92) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 5, квартет D, 27 октября 2022 года

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    «Кёльн» на тренировке
    В четверг, 27 октября «Словацко» на своём поле примет «Кёльн». Это будет игра в рамках 5-го тура группового этапа Лиги конференций. Матч квартета D стартует в 19:45 (мск). «Словацко» — «Кёльн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа D 27 Октября 2022 года
    Словацко
  • Угерске-Градиште
    •  Словацко 19:45 Кёльн Кёльн
  • Кёльн
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    «Словацко»

    «Словацко» замыкает группу D Лиги конференций. Чешский клуб набрал 4 очка после 4 матчей.

    Единственную победу коллектив одержал в последней игре группового этапа. В гостях была обыграна «Ницца» из Франции (2:1). Была также ничья с «Партизаном» (3:3).

    Коэффициенты матча Словацко — Кёльн

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    Все прогнозы на Лигу конференций

    На последнем месте в квартете «Словацко» оказалось после двух поражений от «Кёльна» (2:4) и «Ниццы» (0:1).

    В чемпионат Чехии «Словацко» одержал победу над командой «Теплице» (2:1). В турнирной таблице внутреннего первенства команда занимает 10 место.

    «Кёльн»

    У немецкого коллектива очков столько же, сколько и у «Словацко». То есть 4 балла. «Кёльн» смог обыграть в этом розыгрыше Лиги конференций как раз команду из Чехии. Счёт 4:2.

    Была и гостевая ничья в матче 1-го тура Лиги конференций с французской «Ниццей» (1:1).

    По ходу сезона «козлы» проиграли два поединка сербскому «Партизану» (0:1 и 0:2).

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    • Параллельно команда выступает в чемпионате Германии. В 11 туре Бундеслиги «Кёльн» потерпел разгромное поражение от команды «Майнц 05» (0:5). В таблице футболисты «Кёльна» занимают 10 место.

    Прогноз и ставка

    Фаворит пары — немецкий клуб. Так считают букмекеры. На победу «Кёльна» в этом матче можно поставить за 1.92. Ничью оценивают в 3.70, а на успех «Словацко» — за 3.62.

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    Прогноз — битва соседей по турнирной таблице. Победитель получит возможность побороться за выход в плей-офф Лиги конференций. Проигравшая команда лишиться всех шансов на дальнейший успех. Наш риск в пользу клуба немецкой Бундеслиги.

    Ставка — победа «Кёльна» с коэффициентом 1.92.

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    «Словацко» — «Кёльн»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 27.10.2022. Прогнозы на футбол. Битва равных соперников. Кто выиграет дуэль?
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