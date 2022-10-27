«Словацко»
«Словацко» замыкает группу D Лиги конференций. Чешский клуб набрал 4 очка после 4 матчей.
Единственную победу коллектив одержал в последней игре группового этапа. В гостях была обыграна «Ницца» из Франции (2:1). Была также ничья с «Партизаном» (3:3).
Коэффициенты матча Словацко — Кёльн
Все прогнозы на Лигу конференций
На последнем месте в квартете «Словацко» оказалось после двух поражений от «Кёльна» (2:4) и «Ниццы» (0:1).
В чемпионат Чехии «Словацко» одержал победу над командой «Теплице» (2:1). В турнирной таблице внутреннего первенства команда занимает 10 место.
«Кёльн»
У немецкого коллектива очков столько же, сколько и у «Словацко». То есть 4 балла. «Кёльн» смог обыграть в этом розыгрыше Лиги конференций как раз команду из Чехии. Счёт 4:2.
Была и гостевая ничья в матче 1-го тура Лиги конференций с французской «Ниццей» (1:1).
По ходу сезона «козлы» проиграли два поединка сербскому «Партизану» (0:1 и 0:2).
Параллельно команда выступает в чемпионате Германии. В 11 туре Бундеслиги «Кёльн» потерпел разгромное поражение от команды «Майнц 05» (0:5). В таблице футболисты «Кёльна» занимают 10 место.
Прогноз и ставка
Фаворит пары — немецкий клуб. Так считают букмекеры. На победу «Кёльна» в этом матче можно поставить за 1.92. Ничью оценивают в 3.70, а на успех «Словацко» — за 3.62.
Прогноз — битва соседей по турнирной таблице. Победитель получит возможность побороться за выход в плей-офф Лиги конференций. Проигравшая команда лишиться всех шансов на дальнейший успех. Наш риск в пользу клуба немецкой Бундеслиги.
Ставка — победа «Кёльна» с коэффициентом 1.92.