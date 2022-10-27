В четверг, 27 октября «Словацко» на своём поле примет «Кёльн». Это будет игра в рамках 5-го тура группового этапа Лиги конференций. Матч квартета D стартует в 19:45 (мск). «Словацко» — «Кёльн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Словацко»

«Словацко» замыкает группу D Лиги конференций. Чешский клуб набрал 4 очка после 4 матчей.

Единственную победу коллектив одержал в последней игре группового этапа. В гостях была обыграна «Ницца» из Франции (2:1). Была также ничья с «Партизаном» (3:3).

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Все прогнозы на Лигу конференций

На последнем месте в квартете «Словацко» оказалось после двух поражений от «Кёльна» (2:4) и «Ниццы» (0:1).

В чемпионат Чехии «Словацко» одержал победу над командой «Теплице» (2:1). В турнирной таблице внутреннего первенства команда занимает 10 место.

«Кёльн»

У немецкого коллектива очков столько же, сколько и у «Словацко». То есть 4 балла. «Кёльн» смог обыграть в этом розыгрыше Лиги конференций как раз команду из Чехии. Счёт 4:2.

Была и гостевая ничья в матче 1-го тура Лиги конференций с французской «Ниццей» (1:1).

По ходу сезона «козлы» проиграли два поединка сербскому «Партизану» (0:1 и 0:2).

Параллельно команда выступает в чемпионате Германии. В 11 туре Бундеслиги «Кёльн» потерпел разгромное поражение от команды «Майнц 05» (0:5). В таблице футболисты «Кёльна» занимают 10 место.

Прогноз и ставка

Фаворит пары — немецкий клуб. Так считают букмекеры. На победу «Кёльна» в этом матче можно поставить за 1.92. Ничью оценивают в 3.70, а на успех «Словацко» — за 3.62.

Прогноз — битва соседей по турнирной таблице. Победитель получит возможность побороться за выход в плей-офф Лиги конференций. Проигравшая команда лишиться всех шансов на дальнейший успех. Наш риск в пользу клуба немецкой Бундеслиги.

Ставка — победа «Кёльна» с коэффициентом 1.92.