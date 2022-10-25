ПСЖ сыграет на своем поле с «Маккаби» Хайфа в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 25 октября, начало — в 22:00 мск. ПСЖ — «Маккаби» Хайфа: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

Парижане все мечтают покорить вершину в виде победы в Лиге чемпионов. Правда, пока ПСЖ лишь раскачивается.

Гранд французского футбола в 4 турах набрал всего 8 очков, что не мешает ему лидировать. Да и 7 забитых мячей — явно скромный показатель.

Коэффициенты матча ПСЖ — Маккаби Хф 1X2Новым игрокам 1.109.5023.00Фрибет$40

В своем чемпионате парижане также лидируют, но куда более уверенно. В минувшем туре ПСЖ разгромил «Аяччо» (0:3).

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ПСЖ наверняка постарается закрыть вопрос о выходе в плей-офф. Французы явно мотивированы улучшить свои атакующие показатели.

«Маккаби» Хайфа

Израильский полпред считается андердогом группы. Так и выходит на деле, однако свои три очка команда уже набрала.

Так что шансы на евровесну у «Маккаби» Хайфа еще имеются. Правда, для этого нужно брать очки, с чем есть проблемы.

Зато свой последний поединок команда провела успешно. В своем чемпионате клуб из Хайфы переиграл «Кирьят-Шмону» (2:3).

В этом поединке «Маккаби» Хайфа будет действовать вторым номером. Главной задачей будет сдержать атаки парижан.

Прогноз и ставка

На победу ПСЖ в этом матче можно поставить за 1.11, ничью букмекеры предлагают взять за 12.00, а победу «Маккаби» Хайфа — за 28.00.

ПСЖ мотивирован улучшить свои атакующие показатели . Израильтяне будут пытаться сдержать атаки парижан.

Мощная атака парижан обеспечит им уверенную викторию. Наши прогноз и ставка — Фора ПСЖ -3.5 с коэффициентом 2.70.