ПСЖ
Парижане все мечтают покорить вершину в виде победы в Лиге чемпионов. Правда, пока ПСЖ лишь раскачивается.
Гранд французского футбола в 4 турах набрал всего 8 очков, что не мешает ему лидировать. Да и 7 забитых мячей — явно скромный показатель.
Коэффициенты матча ПСЖ — Маккаби Хф
В своем чемпионате парижане также лидируют, но куда более уверенно. В минувшем туре ПСЖ разгромил «Аяччо» (0:3).
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ПСЖ наверняка постарается закрыть вопрос о выходе в плей-офф. Французы явно мотивированы улучшить свои атакующие показатели.
«Маккаби» Хайфа
Израильский полпред считается андердогом группы. Так и выходит на деле, однако свои три очка команда уже набрала.
Так что шансы на евровесну у «Маккаби» Хайфа еще имеются. Правда, для этого нужно брать очки, с чем есть проблемы.
Зато свой последний поединок команда провела успешно. В своем чемпионате клуб из Хайфы переиграл «Кирьят-Шмону» (2:3).
В этом поединке «Маккаби» Хайфа будет действовать вторым номером. Главной задачей будет сдержать атаки парижан.
Прогноз и ставка
На победу ПСЖ в этом матче можно поставить за 1.11, ничью букмекеры предлагают взять за 12.00, а победу «Маккаби» Хайфа — за 28.00.
ПСЖ
Мощная атака парижан обеспечит им уверенную викторию. Наши прогноз и ставка — Фора ПСЖ -3.5 с коэффициентом 2.70.