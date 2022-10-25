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    ПСЖ сметет израильтян

    ПСЖ — «Маккаби» Хайфа. Прогноз, ставка (к. 2.70) на футбол, Лига чемпионов, 25 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Маккаби» Хайфа
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    Неймар
    ПСЖ сыграет на своем поле с «Маккаби» Хайфа в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 25 октября, начало — в 22:00 мск. ПСЖ — «Маккаби» Хайфа: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 25 Октября 2022 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 22:00 Маккаби Хф Маккаби Хф
  • Хайфа
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    ПСЖ

    Парижане все мечтают покорить вершину в виде победы в Лиге чемпионов. Правда, пока ПСЖ лишь раскачивается.

    Гранд французского футбола в 4 турах набрал всего 8 очков, что не мешает ему лидировать. Да и 7 забитых мячей — явно скромный показатель.

    Коэффициенты матча ПСЖ — Маккаби Хф

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    В своем чемпионате парижане также лидируют, но куда более уверенно. В минувшем туре ПСЖ разгромил «Аяччо» (0:3).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    ПСЖ наверняка постарается закрыть вопрос о выходе в плей-офф. Французы явно мотивированы улучшить свои атакующие показатели.

    «Маккаби» Хайфа

    Израильский полпред считается андердогом группы. Так и выходит на деле, однако свои три очка команда уже набрала.

    Так что шансы на евровесну у «Маккаби» Хайфа еще имеются. Правда, для этого нужно брать очки, с чем есть проблемы.

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    • Зато свой последний поединок команда провела успешно. В своем чемпионате клуб из Хайфы переиграл «Кирьят-Шмону» (2:3).

    В этом поединке «Маккаби» Хайфа будет действовать вторым номером. Главной задачей будет сдержать атаки парижан.

    Прогноз и ставка

    На победу ПСЖ в этом матче можно поставить за 1.11, ничью букмекеры предлагают взять за 12.00, а победу «Маккаби» Хайфа — за 28.00.

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    ПСЖ мотивирован улучшить свои атакующие показатели. Израильтяне будут пытаться сдержать атаки парижан.

    Мощная атака парижан обеспечит им уверенную викторию. Наши прогноз и ставка — Фора ПСЖ -3.5 с коэффициентом 2.70.

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    ПСЖ — «Маккаби» Хайфа: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 25.10.2022. Прогнозы на футбол. ПСЖ сметет израильтян
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