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    «Горняки» забьют и пропустят

    «Минай» — «Шахтер» Донецк. Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, УПЛ, 22 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Минай» — «Шахтер» Донецк
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    Игор Йовичевич
    «Минай» сыграет на своем поле с «Шахтером» Донецк в рамках 9-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 22 октября, начало — в 13:00 мск. «Минай» — «Шахтер» Донецк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 22 Октября 2022 года
    Минай
  • Минай
    •  Минай 13:00 Шахтёр Д Шахтёр Д
  • Донецк
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    «Минай»

    «Минай» по традиции пребывает в нижней части турнирной таблицы. Правда, закарпатцы сейчас одиннадцатые.

    В минувшем туре «Минай» добыл один зачетный пункт. Команда Владимира Шарана дала бой «Вересу» (1:1).

    Дать бой «Шахтеру» — прекрасная мотивация для игроков команды. Быть может, Шаран предоставит шанс проявить себя Евгению Селезневу?!

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    «Минай» уже имеет опыт отъема очков у «горняков». В минувшем сезоне закарпатцы добились почетной для себя ничьей (1:1).

    «Шахтер» Донецк

    Команда Игоря Йовичевича сейчас выглядит выгодно. И дело даже не в победе над «Динамо» (3:1) в минувшем туре.

    «Шахтер» Донецк по игре смотрится монолитно. Особенно ярко проявляется себя быстрый и креативный Михаил Мудрик.

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    • Правда, в УПЛ «горняки» забивают не столь часто. В 6 турах в активе донецкого клуба только 13 мячей.

    Наверняка гости сыграют первым номером. Команда Йовичевича сильнее соперника по всем параметрам.

    Прогноз и ставка

    На победу «Шахтера» Донецк в этом матче можно поставить за 1.26, ничью букмекеры предлагают взять за 5.80, а победу «Миная» — за 12.50.

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    «Минай» наверняка будет иметь шансы у ворот соперника.

    «Шахтер» Донецк имеет сильный по именам состав.

    Закарпатцы постараются дать бой «горнякам». Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.07.

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