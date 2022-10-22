«Минай» сыграет на своем поле с «Шахтером» Донецк в рамках 9-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 22 октября, начало — в 13:00 мск. «Минай» — «Шахтер» Донецк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Минай»

«Минай» по традиции пребывает в нижней части турнирной таблицы. Правда, закарпатцы сейчас одиннадцатые.

В минувшем туре «Минай» добыл один зачетный пункт. Команда Владимира Шарана дала бой «Вересу» (1:1).

Дать бой «Шахтеру» — прекрасная мотивация для игроков команды. Быть может, Шаран предоставит шанс проявить себя Евгению Селезневу?!

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«Минай» уже имеет опыт отъема очков у «горняков». В минувшем сезоне закарпатцы добились почетной для себя ничьей (1:1).

«Шахтер» Донецк

Команда Игоря Йовичевича сейчас выглядит выгодно. И дело даже не в победе над «Динамо» (3:1) в минувшем туре.

«Шахтер» Донецк по игре смотрится монолитно. Особенно ярко проявляется себя быстрый и креативный Михаил Мудрик.

Правда, в УПЛ «горняки» забивают не столь часто. В 6 турах в активе донецкого клуба только 13 мячей.

Наверняка гости сыграют первым номером. Команда Йовичевича сильнее соперника по всем параметрам.

Прогноз и ставка

На победу «Шахтера» Донецк в этом матче можно поставить за 1.26, ничью букмекеры предлагают взять за 5.80, а победу «Миная» — за 12.50.

«Минай» наверняка будет иметь шансы у ворот соперника .

«Шахтер» Донецк имеет сильный по именам состав.

Закарпатцы постараются дать бой «горнякам». Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.07.