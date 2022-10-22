«Минай»
«Минай» по традиции пребывает в нижней части турнирной таблицы. Правда, закарпатцы сейчас одиннадцатые.
В минувшем туре «Минай» добыл один зачетный пункт. Команда Владимира Шарана дала бой «Вересу» (1:1).
Дать бой «Шахтеру» — прекрасная мотивация для игроков команды. Быть может, Шаран предоставит шанс проявить себя Евгению Селезневу?!
«Минай» уже имеет опыт отъема очков у «горняков». В минувшем сезоне закарпатцы добились почетной для себя ничьей (1:1).
«Шахтер» Донецк
Команда Игоря Йовичевича сейчас выглядит выгодно. И дело даже не в победе над «Динамо» (3:1) в минувшем туре.
«Шахтер» Донецк по игре смотрится монолитно. Особенно ярко проявляется себя быстрый и креативный Михаил Мудрик.
Правда, в УПЛ «горняки» забивают не столь часто. В 6 турах в активе донецкого клуба только 13 мячей.
Наверняка гости сыграют первым номером. Команда Йовичевича сильнее соперника по всем параметрам.
Прогноз и ставка
На победу «Шахтера» Донецк в этом матче можно поставить за 1.26, ничью букмекеры предлагают взять за 5.80, а победу «Миная» — за 12.50.
«Минай» наверняка
«Шахтер» Донецк имеет сильный по именам состав.
Закарпатцы постараются дать бой «горнякам». Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.07.