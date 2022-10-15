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    В Бильбао будет суховато

    «Атлетик» — «Атлетико». Ставки (к. 1.71) и прогноз на футбол, Примера, 15 октября 2022 года

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    Икер Муньяин
    В поединке 9-го тура испанской Примеры «Атлетик» и «Атлетико» сойдутся в очном противостоянии на стадионе «Сан Мамес» (Бильбао). Начало матча 15 октября в 22:00 мск. «Атлетик» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 15 Октября 2022 года
    Атлетик
  • Бильбао
    •  Атлетик 22:00 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
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    «Атлетик»

    «Баски» набирают высоту последние 4 тура. У них 10 очков за этот отрезок, что отразилось и на турнирном положении. Сейчас команда из Бильбао занимает 3-е место в таблице.

    «Атлетик» начал свою серию с разгрома «Эльче» (4:1). Успех закрепить удалось в поединках с «Райо Вальекано» (3:2) и «Альмерией» (4:0), которой повезло меньше всех.

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    Победное шествие хозяев закончилось в Севилье, где они сыграли вничью с «Севильей» (1:1). Тем не менее свои 17 очков за 8 туров клуб набрал.

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    «Атлетико»

    В октябре у «матрасников» 6 очков за 2 тура, в которых они обыграли «Севилью» (2:0) и «Жирону» (2:1).

    Другое дело Лига чемпионов. Там команда Диего Симеоне проиграла «Брюгге» (0:2) и не смогла дожать его на своем поле (0:0). В связи с этим «Атлетико» идет 3-м в своей группе и может лишиться места в списке плей-офф.

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  • 11/10/2022

    • В турнирной таблице Примеры гости из Мадрида занимают 4-е место. У них 16 очков и в случае победы им удастся улучшить свою позицию, но до лидеров пока достать не получится.

    Симеоне не сможет рассчитывать на защитников Серхио Регилона и Фелипе, а также на хавбека Маркоса Льоренте.

    Прогноз и ставка

    Победные котировки букмекеров почти равны — 2.50 на «Атлетик» и 2.95 на «Атлетико». Ничья оценивается коэффициентом 3.30.

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    Обе команды представляют лагерь тех, кто играет от обороны, а затем уже думает про атаку. Это отражает статистика пропущенных голов — 5 у хозяев и 7 у гостей.

    Скорее всего, стоит взять ставку на низовой исход встречи. К примеру, тотал меньше 2.5 за 1.71.

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    «Атлетик» — «Атлетико»: прогноз, ставка (1.71), статистика, коэффициенты матча 15.10.2022. Прогнозы на футбол. В Бильбао будет суховато
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