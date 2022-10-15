В поединке 9-го тура испанской Примеры «Атлетик» и «Атлетико» сойдутся в очном противостоянии на стадионе «Сан Мамес» (Бильбао). Начало матча 15 октября в 22:00 мск. «Атлетик» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетик»

«Баски» набирают высоту последние 4 тура. У них 10 очков за этот отрезок, что отразилось и на турнирном положении. Сейчас команда из Бильбао занимает 3-е место в таблице.

«Атлетик» начал свою серию с разгрома «Эльче» (4:1). Успех закрепить удалось в поединках с «Райо Вальекано» (3:2) и «Альмерией» (4:0), которой повезло меньше всех.

Коэффициенты матча Атлетик — Атлетико 1X2Новым игрокам 2.403.253.00Фрибет$40

Победное шествие хозяев закончилось в Севилье, где они сыграли вничью с «Севильей» (1:1). Тем не менее свои 17 очков за 8 туров клуб набрал.

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«Атлетико»

В октябре у «матрасников» 6 очков за 2 тура, в которых они обыграли «Севилью» (2:0) и «Жирону» (2:1).

Другое дело Лига чемпионов. Там команда Диего Симеоне проиграла «Брюгге» (0:2) и не смогла дожать его на своем поле (0:0). В связи с этим «Атлетико» идет 3-м в своей группе и может лишиться места в списке плей-офф.

В турнирной таблице Примеры гости из Мадрида занимают 4-е место. У них 16 очков и в случае победы им удастся улучшить свою позицию, но до лидеров пока достать не получится.

Симеоне не сможет рассчитывать на защитников Серхио Регилона и Фелипе, а также на хавбека Маркоса Льоренте.

Прогноз и ставка

Победные котировки букмекеров почти равны — 2.50 на «Атлетик» и 2.95 на «Атлетико». Ничья оценивается коэффициентом 3.30.

Обе команды представляют лагерь тех, кто играет от обороны, а затем уже думает про атаку. Это отражает статистика пропущенных голов — 5 у хозяев и 7 у гостей.

Скорее всего, стоит взять ставку на низовой исход встречи. К примеру, тотал меньше 2.5 за 1.71.