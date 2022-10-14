«Райо Вальекано» сыграет на своем поле с «Хетафе» в рамках 9-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 14 октября, начало — в 22:00 мск. «Райо Вальекано» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» только в прошлом сезоне вернулся в элитный испанский дивизион и смог там закрепиться, финишировав на середине турнирки, но зону вылета опередил всего на четыре очка.

Текущее первенства «Пчелы» начали очень хорошо, поделив на выезде очки с «Барселоной», сыграв 0:0. После чего обыграли другой каталонский клуб — «Эспаньол» на его поле 2:0.

Коэффициенты матча Райо Вальекано — Хетафе 1X2Новым игрокам 2.003.204.20Фрибет$40

Последующие же две игры первенства «великаны» проиграли «Мальорке» 0:2 и «Осасуне» 1:2, после чего победили «Валенсию» 2:1.

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В последних четырех турах мадридский клуб одержал только одну победу, тогда как в трех остальных потерпел поражения, и теперь занимает 10 место.

«Хетафе»

«Хетафе» является одним из аутсайдеров Примеры, занимая 16 место. Поэтому нынешний сезон для команды не проходит в привычном ритме.

Главным образом потому, что оборона клуба из пригорода Мадрида частенько дает сбои. В 8 матчах в воротах «Хетафе» побывало уже 16 мячей.

В минувшем туре «Хетафе» не добыл даже балла. Дома команда уступила «Реалу» со счетом 0:1. А перед этим также на своем поле — «Вальядолиду» (2:3).

Причем «Хетафе» до последней неудачи одержал две победы кряду. Стало быть, потенциал у команды имеется, пусть от зоны вылета ее и отделяет один балл.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.

Успех гостей оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — «Райо Вальекано» выиграет, и в матче будет забито 2 или больше голов за 2,87.