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    Кто выиграет мадридское дерби?

    «Райо Вальекано» — «Хетафе». Прогноз, ставка (к. 2.87) на футбол, Примера, 14 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Райо Вальекано» — «Хетафе»
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    «Райо» идет на 10 месте
    «Райо Вальекано» сыграет на своем поле с «Хетафе» в рамках 9-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 14 октября, начало — в 22:00 мск. «Райо Вальекано» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 14 Октября 2022 года
    Райо Вальекано
  • Мадрид
    •  Райо Вальекано 22:00 Хетафе Хетафе
  • Хетафе
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    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» только в прошлом сезоне вернулся в элитный испанский дивизион и смог там закрепиться, финишировав на середине турнирки, но зону вылета опередил всего на четыре очка.

    Текущее первенства «Пчелы» начали очень хорошо, поделив на выезде очки с «Барселоной», сыграв 0:0. После чего обыграли другой каталонский клуб — «Эспаньол» на его поле 2:0.

    Коэффициенты матча Райо Вальекано — Хетафе

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    Последующие же две игры первенства «великаны» проиграли «Мальорке» 0:2 и «Осасуне» 1:2, после чего победили «Валенсию» 2:1.

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    В последних четырех турах мадридский клуб одержал только одну победу, тогда как в трех остальных потерпел поражения, и теперь занимает 10 место.

    «Хетафе»

    «Хетафе» является одним из аутсайдеров Примеры, занимая 16 место. Поэтому нынешний сезон для команды не проходит в привычном ритме.

    Главным образом потому, что оборона клуба из пригорода Мадрида частенько дает сбои. В 8 матчах в воротах «Хетафе» побывало уже 16 мячей.

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    • В минувшем туре «Хетафе» не добыл даже балла. Дома команда уступила «Реалу» со счетом 0:1. А перед этим также на своем поле — «Вальядолиду» (2:3).

    Причем «Хетафе» до последней неудачи одержал две победы кряду. Стало быть, потенциал у команды имеется, пусть от зоны вылета ее и отделяет один балл.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.

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    Успех гостей оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — «Райо Вальекано» выиграет, и в матче будет забито 2 или больше голов за 2,87.

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    «Райо Вальекано» — «Хетафе»: прогноз, ставка (2.87), статистика, коэффициенты матча 14.10.2022. Прогнозы на футбол. Кто выиграет мадридское дерби?
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