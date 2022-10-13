«Юнион Сент-Жиллуаз» сыграет на своем поле с «Брагой» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 13 октября, начало — в 19:45 мск. «Юнион Сент-Жиллуаз» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юнион Сент-Жиллуаз»

«Юнион» начал групповой этап Лиги Европы ударно и занимает первое место. На выезде был обыгран берлинский «Унион» (0:1), а дома — «Мальме» (3:2).

В третьем туре клуб сумел победить нынешнего соперника (2:1), благодаря чему возглавил квартет D турнира.

В чемпионате Бельгии команда стартовала скромнее. «Юнион» идет на 4 месте, но явно настроен на попадание в зону Лиги чемпионов.

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В последних пяти матчах во всех турнирах коллектив неизменно выигрывал у своих соперников.

«Брага»

«Брага» лидировала в группе после двух туров. Эту стадию команда начала ударно: с побед над «Мальме» (0:2) и «Унион Берлином» (1:0).

Однако в третьем поединке данной стадии Лиги Европы клуб потерпел поражение от нынешнего соперника (1:2) и откатился на второе место.

В своем чемпионате он также стартовал неплохо. «Канониры» идут на 3 месте, отставая от лидера «Бенфики» на шесть очков.

В целом, сейчас у коллектива наблюдается плохая форма, ведь в последних трех матчах во всех турнирах он потерпел поражения.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.