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    Продолжится ли победная серия «Юниона»?

    «Юнион Сент-Жиллуаз» — «Брага». Прогноз, ставка (к. 2.62) на футбол, Лига Европы, 13 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Юнион Сент-Жиллуаз» — «Брага»
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    «Юнион Сент-Жиллуаз» лидирует в группе
    «Юнион Сент-Жиллуаз» сыграет на своем поле с «Брагой» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 13 октября, начало — в 19:45 мск. «Юнион Сент-Жиллуаз» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа D 13 Октября 2022 года
    Юнион
  • Брюссель
    •  Юнион 19:45 Брага Брага
  • Брага
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    «Юнион Сент-Жиллуаз»

    «Юнион» начал групповой этап Лиги Европы ударно и занимает первое место. На выезде был обыгран берлинский «Унион» (0:1), а дома — «Мальме» (3:2).

    В третьем туре клуб сумел победить нынешнего соперника (2:1), благодаря чему возглавил квартет D турнира.

    В чемпионате Бельгии команда стартовала скромнее. «Юнион» идет на 4 месте, но явно настроен на попадание в зону Лиги чемпионов.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В последних пяти матчах во всех турнирах коллектив неизменно выигрывал у своих соперников.

    «Брага»

    «Брага» лидировала в группе после двух туров. Эту стадию команда начала ударно: с побед над «Мальме» (0:2) и «Унион Берлином» (1:0).

    Однако в третьем поединке данной стадии Лиги Европы клуб потерпел поражение от нынешнего соперника (1:2) и откатился на второе место.

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    • В своем чемпионате он также стартовал неплохо. «Канониры» идут на 3 месте, отставая от лидера «Бенфики» на шесть очков.

    В целом, сейчас у коллектива наблюдается плохая форма, ведь в последних трех матчах во всех турнирах он потерпел поражения.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

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    Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.

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    «Юнион Сент-Жиллуаз» — «Брага»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 13.10.2022. Прогнозы на футбол. Продолжится ли победная серия «Юниона»?
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