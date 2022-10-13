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    Повторная победа «Монако»?!

    «Трабзонспор» — «Монако». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Лига Европы, 13 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Трабзонспор» — «Монако»
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    Виссам Бен Йеддер
    «Трабзонспор» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 13 октября, начало — в 22:00 мск. «Трабзонспор» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа H 13 Октября 2022 года
    Трабзонспор
  • Трабзон
    •  Трабзонспор 22:00 Монако Монако
  • Монако
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    «Трабзонспор»

    «Трабзонспор» находится на третьем месте в своем квартете. Турки набрали лишь три очка в трех турах.

    Трабзонцы неплохо атакуют, а вот тылы не столь надежны. В трех матчах команда пропустила уже 7 раз.

    Коэффициенты матча Трабзонспор — Монако

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    Предыдущий тур своего чемпионата «Трабзонспор» провел неудачно. Дома действующий чемпион Турции не смог одолеть «Касымпашу» (0:0).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Трабзонспор» наверняка будет активно атаковать. Команда лишь на три очка отстает от «Ференцвароша» и «Монако», и есть все шансы выбраться в дуэт лидеров группы.

    «Монако»

    Эта команда проводит весьма продуктивный отрезок. «Монако» выиграл четыре своих последних матча.

    В своем последнем матче команда добыла три очка. «Монако» на выезде расправился с «Монпелье» (0:2).

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    • Из кадровых потерь следует отметить Кевина Фолланда и Рубена Агилара. Зато на ходу форвард Виссам Бен Йеддер.

    Монегаски намерены выбраться в лидеры квартета. Да и победа над турками в первой встрече (3:1), несомненно, прибавит им мотивации.

    Прогноз и ставка

    На победу «Монако» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Трабзонспора» — за 3.75.

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    Трабзонцы не слишком успешно обороняются. Монегаски в последних матчах выглядят впечатляюще.

    «Монако» по игре смотрится мощнее чемпиона Турции. Наши прогноз и ставка — Победа «Монако» с коэффициентом 2.00.

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    «Трабзонспор» — «Монако»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 13.10.2022. Прогнозы на футбол. Повторная победа «Монако»?!
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