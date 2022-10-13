«Трабзонспор»
«Трабзонспор» находится на третьем месте в своем квартете. Турки набрали лишь три очка в трех турах.
Трабзонцы неплохо атакуют, а вот тылы не столь надежны. В трех матчах команда пропустила уже 7 раз.
Коэффициенты матча Трабзонспор — Монако
Предыдущий тур своего чемпионата «Трабзонспор» провел неудачно. Дома действующий чемпион Турции не смог одолеть «Касымпашу» (0:0).
«Трабзонспор» наверняка будет активно атаковать. Команда лишь на три очка отстает от «Ференцвароша» и «Монако», и есть все шансы выбраться в дуэт лидеров группы.
«Монако»
Эта команда проводит весьма продуктивный отрезок. «Монако» выиграл четыре своих последних матча.
В своем последнем матче команда добыла три очка. «Монако» на выезде расправился с «Монпелье» (0:2).
Из кадровых потерь следует отметить Кевина Фолланда и Рубена Агилара. Зато на ходу форвард Виссам Бен Йеддер.
Монегаски намерены выбраться в лидеры квартета. Да и победа над турками в первой встрече (3:1), несомненно, прибавит им мотивации.
Прогноз и ставка
На победу «Монако» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Трабзонспора» — за 3.75.
Трабзонцы
«Монако» по игре смотрится мощнее чемпиона Турции. Наши прогноз и ставка — Победа «Монако» с коэффициентом 2.00.