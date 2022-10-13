«Ницца» в родных стенах примет «Словацко». Встреча 4-го тура в квартете D пройдёт в четверг, 13 октября. Начало — в 22:00 (мск). «Ницца» — «Словацко»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ницца»

У французского клуба дела обстоят лучше, чем у соперника. «Ницца» в отличии от «Словацко», набрала 5 очков и занимает второе место в группе.

Первые две игры в Лиге конференций «орлята» сыграли вничью с одинаковым счётом 1:1. После этого они одолели нынешнего соперника в гостях — 1:0.

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Во французской Лиге 1 коллектив занимает 13 позицию. Его отрыв от зоны вылета составляет три очка.

Все прогнозы на Лигу конференций

Команда выиграла два последних матча после того, как не побеждала в трех поединках во всех турнирах.

«Словацко»

Клуб «Словацко» замыкает турнирную таблицу в квартете D Лиги конференций. После трех туров чехи набрали 1 очко.

Случилось это ещё в 1-м туре еврокубка. В родных стенах чешский коллектив разошёлся миром с сербским «Партизаном» (3:3). Хотя клуб вёл в счёте в два мяча и играл в численном большинстве.

Во втором игровом дне «Словацко» в гостях забило 2 гола в ворота немецкого «Кёльна» и уступило с результатом 2:4.

В чемпионате Чехии «Словацко» занимает 11 позицию. В 10 последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только одну победу.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36.

Успех гостей оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,20.

Наши прогноз и ставка — «Ницца» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,15.