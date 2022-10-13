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    Станет ли «Словацко» проблемой для «Ниццей»?

    «Ницца» — «Словацко». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 4, квартет D, 13 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Словацко»
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    «Ницца» занимает второе место в группе
    «Ницца» в родных стенах примет «Словацко». Встреча 4-го тура в квартете D пройдёт в четверг, 13 октября. Начало — в 22:00 (мск). «Ницца» — «Словацко»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа D 13 Октября 2022 года
    Ницца
  • Лига конференций. Группа D
    •  Ницца 22:00 Словацко Словацко
  • Угерске-Градиште
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    «Ницца»

    У французского клуба дела обстоят лучше, чем у соперника. «Ницца» в отличии от «Словацко», набрала 5 очков и занимает второе место в группе.

    Первые две игры в Лиге конференций «орлята» сыграли вничью с одинаковым счётом 1:1. После этого они одолели нынешнего соперника в гостях — 1:0.

    Коэффициенты матча Ницца — Словацко

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    Во французской Лиге 1 коллектив занимает 13 позицию. Его отрыв от зоны вылета составляет три очка.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Команда выиграла два последних матча после того, как не побеждала в трех поединках во всех турнирах.

    «Словацко»

    Клуб «Словацко» замыкает турнирную таблицу в квартете D Лиги конференций. После трех туров чехи набрали 1 очко.

    Случилось это ещё в 1-м туре еврокубка. В родных стенах чешский коллектив разошёлся миром с сербским «Партизаном» (3:3). Хотя клуб вёл в счёте в два мяча и играл в численном большинстве.

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  • 05/10/2022

    • Во втором игровом дне «Словацко» в гостях забило 2 гола в ворота немецкого «Кёльна» и уступило с результатом 2:4.

    В чемпионате Чехии «Словацко» занимает 11 позицию. В 10 последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только одну победу.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36.

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    Успех гостей оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,20.

    Наши прогноз и ставка — «Ницца» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,15.

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    «Ницца» — «Словацко»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 13.10.2022. Прогнозы на футбол. Станет ли «Словацко» проблемой для «Ниццей»?
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