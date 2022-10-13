«Ницца»
У французского клуба дела обстоят лучше, чем у соперника. «Ницца» в отличии от «Словацко», набрала 5 очков и занимает второе место в группе.
Первые две игры в Лиге конференций «орлята» сыграли вничью с одинаковым счётом 1:1. После этого они одолели нынешнего соперника в гостях — 1:0.
Коэффициенты матча Ницца — Словацко
Во французской Лиге 1 коллектив занимает 13 позицию. Его отрыв от зоны вылета составляет три очка.
Все прогнозы на Лигу конференций
Команда выиграла два последних матча после того, как не побеждала в трех поединках во всех турнирах.
«Словацко»
Клуб «Словацко» замыкает турнирную таблицу в квартете D Лиги конференций. После трех туров чехи набрали 1 очко.
Случилось это ещё в 1-м туре еврокубка. В родных стенах чешский коллектив разошёлся миром с сербским «Партизаном» (3:3). Хотя клуб вёл в счёте в два мяча и играл в численном большинстве.
Во втором игровом дне «Словацко» в гостях забило 2 гола в ворота немецкого «Кёльна» и уступило с результатом 2:4.
В чемпионате Чехии «Словацко» занимает 11 позицию. В 10 последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только одну победу.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36.
Успех гостей оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,20.
Наши прогноз и ставка — «Ницца» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,15.