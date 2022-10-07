«Урал» сыграет на своем поле против «Химок» в рамках 12-го тура чемпионата России. Матч пройдет 7 октября, начало — в 17:30 мск. «Урал» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Урал»

«Урал» занимает предпоследнее место в таблице РПЛ после 11-ти сыгранных матчей, в которых набрал семь очков.

Несмотря на непростое турнирное положение, клуб из Екатеринбурга постепенно выбирается из ямы. Этому поспособствовали назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера и мощная трансферная кампания.

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На прошлой неделе «Урал» одержал две победы. Сначала команда Гончаренко выиграла у «Торпедо» (1:0) в рамках Кубка России, а потом разбила «Локомотив» (4:2) в матче РПЛ.

«Урал» одержал три победы и забил девять мячей в пяти предыдущих матчах.

«Химки»

«Химки» тем временем находятся на 14-й строчке, набрав в 11-ти матчах восемь очков.

И прямо сейчас «Химки» можно смело назвать худшей командой РПЛ. После увольнения Сергея Юрана подмосковный клуб терпит настоящее бедствие.

С тех пор с командой уже успел поработать Николай Писарев, которого убрали после серии неудачных результатов. Пришедший ему на смену Спартак Гогниев пока тоже не понимает, за счет чего можно реанимировать «Химки».

Все прогнозы на РПЛ

«Химки» проиграли девять из десяти предыдущих матчей . Как говорится, без комментариев.

Прогноз и ставка

На «Урал» в этом матче можно поставить за 1.88, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Химок» — за 4.20.

Юрий Семин на днях заявил, что «Химки» до конца сезона не выиграют ни одного матча. Это, конечно, чересчур дерзкий прогноз, но, по всей видимости, легендарный тренер не так уж далек от истины. Надо признать, что после скандального и абсолютно необъяснимого расставания с Юраном подмосковная команда просто развалилась.

Ставка — победа «Урала» с форой (-1,0) за 2.54.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Урала» больше 1,5 за 1.91. «Химки» пропустили 26 мячей в десяти предыдущих матчах.