Семин: «Химки» не выиграют ни одного матча до конца сезона

Известный тренерсчитает, чтобудет крайне сложно избежать вылета в Первую лигу.

«Химки» не выиграли ни одного матча после увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера.

«Так, как "Химки" играют в обороне, — они ни одной игры не выиграют.

Тот футбол, который они играли с Юраном, можно назвать как угодно: оборонительным, атакующим… Но это был футбол, который оставлял шансы завоевывать очки. Но после Юрана у них нет шансов набрать очки», — приводит слова Семина «Матч ТВ».

«Химки» занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 11-ти туров.

Ранее стало известно, что в «Химках» уже три месяца не платят зарплату.