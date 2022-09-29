Юран заявил, что вскоре вернется к тренерской работе в РПЛ

Бывший главный тренер «Химок»рассказал, что вскоре возглавит один из клубов Российской Премьер-Лиги.

«Скоро вернусь к тренерской работе. Это будет клуб РПЛ», — приводит слова Юрана «СЭ».

Так же тренер поделился эмоциями от кубкового матча между московским «Спартаком» и питерским «Зенитом» (3:0).

«Хорошие эмоции сегодня, 3:0 победа! "Спартак" очень здорово выглядел. Они забили свои моменты, поэтому и победили. С "Зенитом" можно бороться, все от головы идет». Рад, что «Спартак» наконец-то победил «Зенит». Уверенная победа. «Спартак» поборется за чемпионство? Надеюсь, что да. Это была кубковая игра — отдельный матч, чемпионат это другое«, — сказал Юран.

"Красно-белые" с 9 очками возглавляют группу B. "Сине-бело-голубые" располагаются на 3-й строчке с 3 баллами.