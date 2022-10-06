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    Даст ли «Партизан» бой сильному сопернику?

    «Кёльн» — «Партизан». Прогноз, ставка (к. 2.43) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 3, квартет D, 6 октября 2022 года

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    «Партизан» — «Ницца». Фрагмент матча Лиги конференций
    В четверг, 6 октября «Кёльн» на своём поле примет «Партизан». Матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете D стартует в 22:00 (мск). «Кёльн» — «Партизан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа D 06 Октября 2022 года
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    «Кёльн»

    Команда немецкой Бундеслиги — единоличный лидер группы D. 4 очка из 6 возможных — результат «Кёльна» в стартовых матчах.

    В первом туре «козлы» разошлись миром с «Ниццей» из французской Лиги 1. Ничья — 1:1. В составе «Кёльна» в том матче отличился Тиггес.

    Коэффициенты матча Кёльн — Партизан

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    Затем клуб из Германии на пару с чешским «Словацко» устроили голепад в рамках 2-го тура Лиги конференций. Игроки «Кёльна» эту дуэль выиграли с общим счётом 4:2.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Параллельно «Кёльн» играет в чемпионате Германии и продолжает удивлять с приятной стороны. В матче 8-го тура Бундеслиги «козлы» сенсационно обыграли вице-чемпиона — дортмундскую «Боруссию» (3:2). Команда сейчас на 8-м месте в турнирной таблице.

    «Партизан»

    В спину «Кёльну» в Лиге конференций дышит главный преследователь — «Партизан». Сербский клуб в этом еврокубковом сезоне пока не знает радости побед, но и горечи поражения — тоже.

    2 матча, 2 ничьи и 2 очка. Результат игры «Партизана» в нынешнем розыгрыше еврокубка.

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    • В стартовой игре коллектив из Сербии разошёлся миром с чешским «Словацко» (3:3) и французской «Ниццей» (1:1).

    В чемпионате Сербии «Партизан» занимает 4 место — у команды 24 очка. Отставание от лидера «Црвены Звезды» составляет 5 баллов. В 13-м туре регулярного первенства «Партизан» разгромил «Войводину» (4:1).

    Прогноз и ставка

    Фаворит пары — немецкий клуб. Так считают букмекеры. На победу «Кёльна» в этом матче можно поставить за 1.37. Ничью оценивают в 4.90, а на успех «Партизана» — за 7.60.

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    Футболисты «Кёльна» сейчас на ходу. Команда — лидер своего квартета в Лиге конференций. Клуб успешно выступает во внутреннем чемпионате. Буквально всё в пользу немецкого коллектива.

    Игроки «Партизана» могут удивить. Вряд ли сербы позволят себя разгромить в предстоящем матче. Да, проиграть могут, но точно дадут бой.

    Наши прогноз и ставка — фора «Партизана» +1 с коэффициентом 2.43.

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    «Кёльн» — «Партизан»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 06.10.2022. Прогнозы на футбол. Даст ли «Партизан» бой сильному сопернику?
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