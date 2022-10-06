В четверг, 6 октября «Кёльн» на своём поле примет «Партизан». Матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете D стартует в 22:00 (мск). «Кёльн» — «Партизан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кёльн»

Команда немецкой Бундеслиги — единоличный лидер группы D. 4 очка из 6 возможных — результат «Кёльна» в стартовых матчах.

В первом туре «козлы» разошлись миром с «Ниццей» из французской Лиги 1. Ничья — 1:1. В составе «Кёльна» в том матче отличился Тиггес.

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Затем клуб из Германии на пару с чешским «Словацко» устроили голепад в рамках 2-го тура Лиги конференций. Игроки «Кёльна» эту дуэль выиграли с общим счётом 4:2.

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Параллельно «Кёльн» играет в чемпионате Германии и продолжает удивлять с приятной стороны. В матче 8-го тура Бундеслиги «козлы» сенсационно обыграли вице-чемпиона — дортмундскую «Боруссию» (3:2). Команда сейчас на 8-м месте в турнирной таблице.

«Партизан»

В спину «Кёльну» в Лиге конференций дышит главный преследователь — «Партизан». Сербский клуб в этом еврокубковом сезоне пока не знает радости побед, но и горечи поражения — тоже.

2 матча, 2 ничьи и 2 очка. Результат игры «Партизана» в нынешнем розыгрыше еврокубка.

В стартовой игре коллектив из Сербии разошёлся миром с чешским «Словацко» (3:3) и французской «Ниццей» (1:1).

В чемпионате Сербии «Партизан» занимает 4 место — у команды 24 очка. Отставание от лидера «Црвены Звезды» составляет 5 баллов. В 13-м туре регулярного первенства «Партизан» разгромил «Войводину» (4:1).

Прогноз и ставка

Фаворит пары — немецкий клуб. Так считают букмекеры. На победу «Кёльна» в этом матче можно поставить за 1.37. Ничью оценивают в 4.90, а на успех «Партизана» — за 7.60.

Футболисты «Кёльна» сейчас на ходу. Команда — лидер своего квартета в Лиге конференций. Клуб успешно выступает во внутреннем чемпионате. Буквально всё в пользу немецкого коллектива.

Игроки «Партизана» могут удивить. Вряд ли сербы позволят себя разгромить в предстоящем матче. Да, проиграть могут, но точно дадут бой.

Наши прогноз и ставка — фора «Партизана» +1 с коэффициентом 2.43.