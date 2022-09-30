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    Рижане сразу сметут аутсайдера

    «Супер Нова» — «Рига». Прогноз, ставка (к. 2.60) на футбол, чемпионат Латвии, 30 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Супер Нова» — «Рига»
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    Ритварс Ругинс
    «Супер Нова» сыграет на своем поле с «Ригой» в рамках 30-го тура чемпионата Латвии. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 17:00 мск. «Супер Нова» — «Рига»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Латвия. Высшая лига 30 Сентября 2022 года
    Супер Нова
  • Латвия. Высшая лига
    •  Супер Нова 17:00 Рига Рига
  • Рига
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    «Супер Нова»

    «Супер Нова» находится на последнем месте в таблице. Причем шансы на спасение еще имеются.

    Команда имеет столько же очков, сколько и «Спартакс» — 18. Между тем, атака команды выглядит бледно: всего 19 голов.

    В своем предыдущем поединке команда разочаровала. «Супер Нова» на выезде вчистую «Ауде» (3:0).

    Все прогнозы на футбол

    «Супер Нова» исторически сложно играет с «Ригой». Из пяти последних поединков команда проиграла все пять.

    «Рига»

    «Рига» нынешний сезон проводит явно ниже своего привычного уровня. Текущее 2 место в таблице видится скромным результатом.

    Команда не столь результативно атакует. В 29 поединках рижане смогли забить всего лишь 51 мяч.

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    • В минувшем туре чемпионата Латвии команда добыла три пункта. «Рига» дома переиграла «Лиепаю» (2:0).

    В этом поединке «Рига» будет стараться добыть очки. Шансы на чемпионство у рижан еще имеются, несмотря на отставание в 7 очков от лидера.

    Прогноз и ставка

    На победу «Риги» в этом матче можно поставить за 1.10, ничью букмекеры предлагают взять за 9.00, а победу «Супер Новы» — за 14.50.

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    «Супер Нова» слишком слабо атакует. «Рига» еще борется за чемпионство.

    Рижане наверняка будут активно атаковать с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Фора «Риги» в 1 тайме -1.5 с коэффициентом 2.60.

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    «Супер Нова» — «Рига»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 30.09.2022. Прогнозы на футбол. Рижане сразу сметут аутсайдера
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