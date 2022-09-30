«Супер Нова»
«Супер Нова» находится на последнем месте в таблице. Причем шансы на спасение еще имеются.
Команда имеет столько же очков, сколько и «Спартакс» — 18. Между тем, атака команды выглядит бледно: всего 19 голов.
В своем предыдущем поединке команда разочаровала. «Супер Нова» на выезде вчистую «Ауде» (3:0).
«Супер Нова» исторически сложно играет с «Ригой». Из пяти последних поединков команда проиграла все пять.
«Рига»
«Рига» нынешний сезон проводит явно ниже своего привычного уровня. Текущее 2 место в таблице видится скромным результатом.
Команда не столь результативно атакует. В 29 поединках рижане смогли забить всего лишь 51 мяч.
В минувшем туре чемпионата Латвии команда добыла три пункта. «Рига» дома переиграла «Лиепаю» (2:0).
В этом поединке «Рига» будет стараться добыть очки. Шансы на чемпионство у рижан еще имеются, несмотря на отставание в 7 очков от лидера.
Прогноз и ставка
На победу «Риги» в этом матче можно поставить за 1.10, ничью букмекеры предлагают взять за 9.00, а победу «Супер Новы» — за 14.50.
«Супер Нова» слишком слабо атакует. «Рига»
Рижане наверняка будут активно атаковать с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Фора «Риги» в 1 тайме -1.5 с коэффициентом 2.60.