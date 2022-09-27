ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиУскользающая красота. В какой клуб нужно перейти, чтобы выиграть «Золотой мяч»? Чарльз ОливейраКоманда Махачева считает, что Оливейра струсит и не приедет в Абу-Даби. Дана Уайт уже приготовил замену на случай форсмажора Тайсон ФьюриФьюри обещал драться с Усиком, но резко переключился на Джошуа. Украинец считает, что Тайсон просто испугался
  • 23:44
    • Победа над Бельгией вывела Нидерланды в плей-офф Лиги наций, Уэльс вылетел в Лигу В
  • 23:39
    • Сборная Дании победила Францию и вышла в плей-офф Лиги наций
  • 23:52
    • Сборная Турции уступила Фарерам в Лиге наций, но вышла в Лигу В
  • 17:29
    • ЦСКА завершил процедуру смены владельца
  • 16:17
    • СМИ: Захарян успеет восстановиться к матчу 11-го тура РПЛ
  • 14:56
    • Джокович: Не чувствую себя старым, чтобы закончить карьеру
  • 14:41
    • Баринов: Я готов стать легендой «Локомотива»
    Все новости спорта

    Молодые англичане переиграют немецких сверстников

    Англия U21 — Германия U21. Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, товарищеский матч, 27 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Англии Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на сборную Германии Прогнозы на футбол Германии
    Прогноз и ставки на Англия U21 — Германия U21
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Харви Эллиот
    Англия U21 сыграет на своем поле с Германией U21 в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 27 сентября, начало — в 21:45 мск. Англия U21 — Германия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Англия U21

    Молодые англичане выиграли свою отборочную группу на чемпионат Европы U21. В 10 матчах «львы» набрали 25 очков.

    Причем на групповом этапе команда забила 26 мячей. В свои ворота англичане пропустили только 7 раз.

    Свой последний поединок Англия U21 провела успешно. В контрольной встрече она одолела итальянских сверстников (0:2).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с немецкими сверстниками для англичан исторически складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков молодые «львы» выиграли только однажды.

    Германия U21

    Немцы также завершили квалификацию на молодежный чемпионат Европы на 1 месте. В 10 матчах команда одержала 9 побед.

    Причем Германия U21 отличается мощной атакой. В 10 встречах отбора немцы наколотили 32 мяча.

  • Ускользающая красота. В какой клуб нужно перейти, чтобы выиграть «Золотой мяч»?
  • Где проще завладеть самой престижной индивидуальной наградой европейского футбола?
  • Вчера

    • А вот в своем последнем матче команда разочаровала. Германия U21 в принципиальном поединке уступила французам (0:1).

    Наверняка в этом матче немцы постараются сыграть на своих козырях. Да и мотивация исправиться за последнюю неудачу у Германии U21 имеется.

    Прогноз и ставка

    На победу Англии U21 в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу Германии U21 — за 2.55.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Англия U21 имеет сильный по именам состав.

    Немцы нередко ошибаются в обороне.

    Англичане наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа Англии U21 с коэффициентом 2.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Аваи
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Хирон — Накашима
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Чорич — Албот
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Костюк — Пера
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Италия U21 — Япония U21
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Автомобилист — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Малыгина — Бенчич
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Северсталь — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.94
  • Прогноз на матч СКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Имер — Ивашка
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Локомотив — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Англия — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Англия U21 — Германия U21: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 27.09.2022. Прогнозы на футбол. Молодые англичане переиграют немецких сверстников
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры