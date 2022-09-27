Англия U21
Молодые англичане выиграли свою отборочную группу на чемпионат Европы U21. В 10 матчах «львы» набрали 25 очков.
Причем на групповом этапе команда забила 26 мячей. В свои ворота англичане пропустили только 7 раз.
Свой последний поединок Англия U21 провела успешно. В контрольной встрече она одолела итальянских сверстников (0:2).
Матчи с немецкими сверстниками для англичан исторически складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков молодые «львы» выиграли только однажды.
Германия U21
Немцы также завершили квалификацию на молодежный чемпионат Европы на 1 месте. В 10 матчах команда одержала 9 побед.
Причем Германия U21 отличается мощной атакой. В 10 встречах отбора немцы наколотили 32 мяча.
А вот в своем последнем матче команда разочаровала. Германия U21 в принципиальном поединке уступила французам (0:1).
Наверняка в этом матче немцы постараются сыграть на своих козырях. Да и мотивация исправиться за последнюю неудачу у Германии U21 имеется.
Прогноз и ставка
На победу Англии U21 в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу Германии U21 — за 2.55.
Англия U21
Немцы нередко ошибаются в обороне.
Англичане наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа Англии U21 с коэффициентом 2.30.