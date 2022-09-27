Англия U21 сыграет на своем поле с Германией U21 в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 27 сентября, начало — в 21:45 мск. Англия U21 — Германия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Англия U21

Молодые англичане выиграли свою отборочную группу на чемпионат Европы U21. В 10 матчах «львы» набрали 25 очков.

Причем на групповом этапе команда забила 26 мячей. В свои ворота англичане пропустили только 7 раз.

Свой последний поединок Англия U21 провела успешно. В контрольной встрече она одолела итальянских сверстников (0:2).

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Матчи с немецкими сверстниками для англичан исторически складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков молодые «львы» выиграли только однажды.

Германия U21

Немцы также завершили квалификацию на молодежный чемпионат Европы на 1 месте. В 10 матчах команда одержала 9 побед.

Причем Германия U21 отличается мощной атакой. В 10 встречах отбора немцы наколотили 32 мяча.

А вот в своем последнем матче команда разочаровала. Германия U21 в принципиальном поединке уступила французам (0:1).

Наверняка в этом матче немцы постараются сыграть на своих козырях. Да и мотивация исправиться за последнюю неудачу у Германии U21 имеется.

Прогноз и ставка

На победу Англии U21 в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу Германии U21 — за 2.55.

Англия U21 имеет сильный по именам состав .

Немцы нередко ошибаются в обороне.

Англичане наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа Англии U21 с коэффициентом 2.30.