Румыния
Последний матч для хозяев носит необычайно важный характер. Команда имеет 4 очка и отстает от третьей строчки всего на один пункт.
Примечательно, что как раз единственная победа у румынов была над финнами, с которыми они сейчас ведут борьбу за выживание.
В заключительной фазе летних сборов Румыния была разгромлена Черногорией 0:3. В сентябре она смогла добиться ничьи с Финляндией (1:1), хотя победа была предпочтительнее.
У «триколоров» достаточно пропущенных мячей. Только в одном из пяти матчей румынская сборная смогла отыграть на ноль.
Босния и Герцеговина
При любом раскладе боснийцы вне зоны досягаемости Черногории, поскольку выход в Лигу А они гарантировали себе в последних поединках.
Босния и Герцеговина выиграла два прошлых матча. Со счетом 3:2 она победила Финляндию и с результатом 1:0 обыграла Черногорию.
К тому же гости ни разу не проиграли в этом розыгрыше Лиги наций. У них 3 победы и две ничьи, плюс положительная разница +3 (7:4).
Единственной мотивацией боснийцев может стать возможность одержать первую победу на выезде, так как в предыдущих двух случаях они сыграли вничью.
Прогноз и ставка
Как ни странно, но фаворитом является Румыния — 2.15. На победу Боснии букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 3.50.
Вопрос решен, но все-таки завершить турнир еще одной победой явно хочется. Тем более Румыния будет крайне мотивирована и глубокая ротация может вылиться в неприятное поражение.
Гостям будет сложно, учитывая домашние 1:0 в прошлом матче. Рекомендуется поставить на победу Боснии с форой 0 за 2.26.