26 сентября, 6-й тура Лиги наций В — сборная Румынии примет команду Боснии и Герцеговины. Начало в 21:45 по мск. Румыния — Босния и Герцеговина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Румыния

Последний матч для хозяев носит необычайно важный характер. Команда имеет 4 очка и отстает от третьей строчки всего на один пункт.

Примечательно, что как раз единственная победа у румынов была над финнами, с которыми они сейчас ведут борьбу за выживание.

В заключительной фазе летних сборов Румыния была разгромлена Черногорией 0:3. В сентябре она смогла добиться ничьи с Финляндией (1:1), хотя победа была предпочтительнее.

Все прогнозы на Лигу наций

У «триколоров» достаточно пропущенных мячей. Только в одном из пяти матчей румынская сборная смогла отыграть на ноль.

Босния и Герцеговина

При любом раскладе боснийцы вне зоны досягаемости Черногории, поскольку выход в Лигу А они гарантировали себе в последних поединках.

Босния и Герцеговина выиграла два прошлых матча. Со счетом 3:2 она победила Финляндию и с результатом 1:0 обыграла Черногорию.

К тому же гости ни разу не проиграли в этом розыгрыше Лиги наций. У них 3 победы и две ничьи, плюс положительная разница +3 (7:4).

Единственной мотивацией боснийцев может стать возможность одержать первую победу на выезде, так как в предыдущих двух случаях они сыграли вничью.

Прогноз и ставка

Как ни странно, но фаворитом является Румыния — 2.15. На победу Боснии букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 3.50.

Вопрос решен, но все-таки завершить турнир еще одной победой явно хочется. Тем более Румыния будет крайне мотивирована и глубокая ротация может вылиться в неприятное поражение.

Гостям будет сложно, учитывая домашние 1:0 в прошлом матче. Рекомендуется поставить на победу Боснии с форой 0 за 2.26.