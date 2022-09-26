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    Завершит ли Босния Лигу наций без поражений?

    Румыния — Босния и Герцеговина. Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, Лига наций, 26 сентября 2022 года

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    Эдин Джеко
    26 сентября, 6-й тура Лиги наций В — сборная Румынии примет команду Боснии и Герцеговины. Начало в 21:45 по мск. Румыния — Босния и Герцеговина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B3 26 Сентября 2022 года

    Румыния

    Последний матч для хозяев носит необычайно важный характер. Команда имеет 4 очка и отстает от третьей строчки всего на один пункт.

    Примечательно, что как раз единственная победа у румынов была над финнами, с которыми они сейчас ведут борьбу за выживание.

    В заключительной фазе летних сборов Румыния была разгромлена Черногорией 0:3. В сентябре она смогла добиться ничьи с Финляндией (1:1), хотя победа была предпочтительнее.

    Все прогнозы на Лигу наций

    У «триколоров» достаточно пропущенных мячей. Только в одном из пяти матчей румынская сборная смогла отыграть на ноль.

    Босния и Герцеговина

    При любом раскладе боснийцы вне зоны досягаемости Черногории, поскольку выход в Лигу А они гарантировали себе в последних поединках.

    Босния и Герцеговина выиграла два прошлых матча. Со счетом 3:2 она победила Финляндию и с результатом 1:0 обыграла Черногорию.

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    • К тому же гости ни разу не проиграли в этом розыгрыше Лиги наций. У них 3 победы и две ничьи, плюс положительная разница +3 (7:4).

    Единственной мотивацией боснийцев может стать возможность одержать первую победу на выезде, так как в предыдущих двух случаях они сыграли вничью.

    Прогноз и ставка

    Как ни странно, но фаворитом является Румыния — 2.15. На победу Боснии букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 3.50.

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    Вопрос решен, но все-таки завершить турнир еще одной победой явно хочется. Тем более Румыния будет крайне мотивирована и глубокая ротация может вылиться в неприятное поражение.

    Гостям будет сложно, учитывая домашние 1:0 в прошлом матче. Рекомендуется поставить на победу Боснии с форой 0 за 2.26.

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    Румыния — Босния и Герцеговина: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 26.09.2022. Прогнозы на футбол. Завершит ли Босния Лигу наций без поражений?
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