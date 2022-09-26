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    Кто займет второе место в группе?

    Северная Македония — Болгария. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига наций, 26 сентября 2022 года

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    Северная Македония идет на втором месте в группе
    Матч 6-го тура Лиги наций А между Северной Македонией и Болгарией состоится 26 сентября в Скопье. Начало в 21:45 по мск. Северная Македония — Болгария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C4 26 Сентября 2022 года

    Северная Македония

    Национальная команда Северной Македонии в последнее время демонстрирует отличные результаты. Правда, в прошлой Лиге наций она проиграла борьбу Армении за повышение до дивизиона B.

    Но «красные рыси» поучаствовали в финальной части Евро-2020, где проиграли все три поединка (Австрии, Украине и Нидерландам), но оставили о себе хорошее впечатление.

    В отборе к ЧМ-2022 македонцы заняли в своей группе вторую строку и получили право играть в плей-офф, где сперва сенсационно выбили Италию, после чего проиграли португальцем.

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    В этой же ЛН они идут с 7 очками вторыми, опережая соперника на один балл, поэтому в случае даже ничьей останутся на второй строчке по итогам турнира.

    Болгария

    Гости оказались в непростом положении, поскольку до конца этапа остался один тур, и команда имеет всего 6 очков и занимает третью строчку.

    Сборная Болгарии одержала только одну победу, которую одержала как раз в прошлом туре, разгромив на своем поле Гибралтар (5:1).

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    • Позапрошлый матч с Гибралтаром она сыграла вничью (1:1). Далее была нулевая с Грузией, которой ранее болгары проиграли со счетом 2:5.

    До этого успеха коллектив не знал выигрышей восемь поединков кряду во всех турнирах при четырех поражениях.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.

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    Успех гостей оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,00.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.

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    Северная Македония — Болгария: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 26.09.2022. Прогнозы на футбол. Кто займет второе место в группе?
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