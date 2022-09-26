Северная Македония
Национальная команда Северной Македонии в последнее время демонстрирует отличные результаты. Правда, в прошлой Лиге наций она проиграла борьбу Армении за повышение до дивизиона B.
Но «красные рыси» поучаствовали в финальной части Евро-2020, где проиграли все три поединка (Австрии, Украине и Нидерландам), но оставили о себе хорошее впечатление.
В отборе к ЧМ-2022 македонцы заняли в своей группе вторую строку и получили право играть в плей-офф, где сперва сенсационно выбили Италию, после чего проиграли португальцем.
В этой же ЛН они идут с 7 очками вторыми, опережая соперника на один балл, поэтому в случае даже ничьей останутся на второй строчке по итогам турнира.
Болгария
Гости оказались в непростом положении, поскольку до конца этапа остался один тур, и команда имеет всего 6 очков и занимает третью строчку.
Сборная Болгарии одержала только одну победу, которую одержала как раз в прошлом туре, разгромив на своем поле Гибралтар (5:1).
Позапрошлый матч с Гибралтаром она сыграла вничью (1:1). Далее была нулевая с Грузией, которой ранее болгары проиграли со счетом 2:5.
До этого успеха коллектив не знал выигрышей восемь поединков кряду во всех турнирах при четырех поражениях.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.
Успех гостей оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,00.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.