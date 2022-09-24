ЮАР сыграет на своем поле со Сьерра-Леоне в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 16:00 мск. ЮАР — Сьерра-Леоне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЮАР

Южноафриканцы давненько не попадали на чемпионат мира. Даже в африканских турнирах команда не блещет игрой и результатами.

Даже квалификацию на чемпионат африканских наций сборная ЮАР не прошла. По сумме двух встреч команда уступила Анголе со счетом 1:6.

Последний контрольный поединок команда провела неудачно. Сборная ЮАР дома уступила ангольцам (1:4).

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Против Сьерра-Леоне сборная ЮАР традиционно играет неудачно. Из четырех очных поединков команда уступила один раз при трех ничьих.

Сьерра-Леоне

Эта команда также не прошла квалификацию на чемпионат африканских наций. Малийский барьер команде оказался не по зубам.

Дома сборная Сьерра-Леоне уступила со счетом 1:2. После чего команда уступила и в выездной встрече (2:0).

Команда не побеждает уже на протяжении трех поединков. Последняя виктория случилась в июльском матче с Кабо-Верде (2:0).

Наверняка в этой встрече команда будет действовать в привычном стиле. Например, сыграет вторым номером.

Прогноз и ставка

На победу ЮАР в этом матче можно поставить за 1.66, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу Сьерра-Леоне — за 5.35.

Сборная ЮАР постарается быстро добиться успеха .

Сьерра-Леоне не блещет стабильностью в игре.

Южноафриканцы наверняка начнут встречу активно. Наши прогноз и ставка — Победа ЮАР в 1 тайме с коэффициентом 2.22.