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    Южная Корея — Коста-Рика. Прогноз, ставка (к. 3.20) на футбол, товарищеский матч, 23 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Южная Корея — Коста-Рика
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    Сборная Коста-Рики
    Южная Корея сыграет на своем поле с Коста-Рикой в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 14:00 мск. Южная Корея — Коста-Рика: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 23 Сентября 2022 года

    Южная Корея

    Южнокорейцы собирались относительно недавно. Летом команда проводила матчи чемпионата Азии.

    В трех поединках группового этапа Южная Корея добыла 6 очков. Причем уступила команда только японцам (3:0).

    Коэффициенты матча Южная Корея — Коста-Рика

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    Причем Южная Корея до той неудачи имела серию из трех побед к ряду. Так что корейцы представляют собой реальную силу.

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    С костариканцами Южная Корея играет успешно. Из пяти последних матчей команда добыла три победы.

    Коста-Рика

    Костариканцы традиционно сильны, и высоко котируются в североамериканской зоне. Более того, им удалось квалифицироваться на Мундиаль.

    Коста-Рика сумела в решающем матче добыть победу. Жертвой стали новозеландцы (1:0).

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    • Причем костариканцы выиграли второй матч подряд. До того была обыграна скромная Мартиника (2:0).

    Вот и в этом поединке команда явно не будет отсиживаться в тылах. Есть шанс проявить себя на фоне крепкого оппонента.

    Прогноз и ставка

    На победу Южной Кореи в этом матче можно поставить за 1.83, ничью букмекеры предлагают взять за 3.62, а победу Коста-Рики — за 4.12.

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    Хозяева наверняка будут активно атаковать.

    Костариканцы также неплохо атакуют.

    Обе команды имеют в своем распоряжении сильных атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 3.20.

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    Южная Корея — Коста-Рика: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 23.09.2022. Прогнозы на футбол. С голами проблем не будет!
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