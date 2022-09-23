Южная Корея сыграет на своем поле с Коста-Рикой в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 14:00 мск. Южная Корея — Коста-Рика: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Южная Корея

Южнокорейцы собирались относительно недавно. Летом команда проводила матчи чемпионата Азии.

В трех поединках группового этапа Южная Корея добыла 6 очков. Причем уступила команда только японцам (3:0).

Коэффициенты матча Южная Корея — Коста-Рика 1X2Новым игрокам 1.583.906.20Фрибет$40

Причем Южная Корея до той неудачи имела серию из трех побед к ряду. Так что корейцы представляют собой реальную силу.

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С костариканцами Южная Корея играет успешно. Из пяти последних матчей команда добыла три победы.

Коста-Рика

Костариканцы традиционно сильны, и высоко котируются в североамериканской зоне. Более того, им удалось квалифицироваться на Мундиаль.

Коста-Рика сумела в решающем матче добыть победу. Жертвой стали новозеландцы (1:0).

Причем костариканцы выиграли второй матч подряд. До того была обыграна скромная Мартиника (2:0).

Вот и в этом поединке команда явно не будет отсиживаться в тылах. Есть шанс проявить себя на фоне крепкого оппонента.

Прогноз и ставка

На победу Южной Кореи в этом матче можно поставить за 1.83, ничью букмекеры предлагают взять за 3.62, а победу Коста-Рики — за 4.12.

Хозяева наверняка будут активно атаковать.

Костариканцы также неплохо атакуют.

Обе команды имеют в своем распоряжении сильных атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 3.20.