Южная Корея
Южнокорейцы собирались относительно недавно. Летом команда проводила матчи чемпионата Азии.
В трех поединках группового этапа Южная Корея добыла 6 очков. Причем уступила команда только японцам (3:0).
Коэффициенты матча Южная Корея — Коста-Рика
Причем Южная Корея до той неудачи имела серию из трех побед к ряду. Так что корейцы представляют собой реальную силу.
С костариканцами Южная Корея играет успешно. Из пяти последних матчей команда добыла три победы.
Коста-Рика
Костариканцы традиционно сильны, и высоко котируются в североамериканской зоне. Более того, им удалось квалифицироваться на Мундиаль.
Коста-Рика сумела в решающем матче добыть победу. Жертвой стали новозеландцы (1:0).
Причем костариканцы выиграли второй матч подряд. До того была обыграна скромная Мартиника (2:0).
Вот и в этом поединке команда явно не будет отсиживаться в тылах. Есть шанс проявить себя на фоне крепкого оппонента.
Прогноз и ставка
На победу Южной Кореи в этом матче можно поставить за 1.83, ничью букмекеры предлагают взять за 3.62, а победу Коста-Рики — за 4.12.
Хозяева наверняка будут активно атаковать.
Костариканцы также неплохо атакуют.
Обе команды имеют в своем распоряжении сильных атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 3.20.