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    Нидерланды переиграют поляков

    Польша — Нидерланды. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига наций, 22 сентября 2022 года

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    Мемфис Депай
    Польша сыграет на своем поле с Нидерландами в рамках 5-го тура группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 21:45 мск. Польша — Нидерланды: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A4 22 Сентября 2022 года
    Польша
  • Варшава
    •  Польша 21:45 Нидерланды Нидерланды
  • Амстердам
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    Польша

    Поляки нынешнюю Лигу наций проводят не лучшим образом. По итогам 4 туров «кадра» занимает 3 место в своем квартете.

    Польша крайне неудачно обороняется. В 4 матчах команда умудрилась пропустить уже 10 мячей.

    Коэффициенты матча Польша — Нидерланды

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    Свой последний поединок Польша провела неудачно. Дома поляки минимально уступили Бельгии.

    Все прогнозы на Лигу наций

    Матчи против голландцев для команды складываются традиционно неудачно. Из пяти последних очных встреч Польша проиграла четырежды.

    Нидерланды

    Голландцы являются лидерами своего квартета. 10 очков по итогам 4 туров — блестящий результат.

    При этом Нидерланды привычно успешно атакуют. 11 забитых мячей являются тому подтверждением.

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    • В своем последнем матче «оранжевые» вновь добыли три очка. Дома Мемфис Депай и компания переиграли Уэльс (3:2).

    Наверняка в этом матче голландцы будут играть на победу. Нужно же обеспечить себе итоговое первое место!

    Прогноз и ставка

    На победу Нидерландов в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу Польши — за 3.50.

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    Польша слишком часто пропускает.

    Нидерланды выглядят гораздо сильнее соперника.

    Голландцы мотивированы сохранить за собой первое место в группе. Наши прогноз и ставка — Победа Нидерландов с коэффициентом 2.00.

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    Польша — Нидерланды: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 22.09.2022. Прогнозы на футбол. Нидерланды переиграют поляков
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