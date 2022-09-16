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    «Нымме Калью» упрется в тылы аутсайдера

    «Нымме Калью» — «Пярну Вапрус». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, чемпионат Эстонии, 16 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нымме Калью» — «Пярну Вапрус»
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    «Нымме Калью»
    «Нымме Калью» сыграет на своем поле с «Пярну Вапрус» в рамках 29-го тура чемпионата Эстонии. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 19:00 мск. «Нымме Калью» — «Пярну Вапрус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Эстония. Премиум-лига 16 Сентября 2022 года
    Нымме Калью
  • Таллин
    •  Нымме Калью 19:00 Вапрус Вапрус
  • Пярну
    •

    «Нымме Калью»

    «Нымме Калью» в нынешнем сезоне сражается за пьедестал. Сейчас команда как раз занимает 3 место.

    «Нымме Калью» славится весьма надежными тылами. В 28 матчах команда пропустила 25 мячей.

    В минувшем туре команда не смогла добиться виктории. На выезде «Нымме Калью» не сумел одолеть «Курессааре» (0:0).

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    «Нымме Калью» исторически удачно играет с «Пярну Вапрус». Последние пять матчей были выиграны.

    «Пярну Вапрус»

    Эта команда скромно борется за выживание. Правда, шансов на сохранение прописки в элите остается все меньше.

    «Пярну Вапрус» ужасно обороняется. В 28 поединках команда пропустила уже 77 мячей.

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    • В минувшем туре чемпионата Эстонии команда вновь не разжилась очками. «Пярну Вапрус» дома уступил «Пайде» (1:2).

    В этом поединке «Пярну Вапрус» наверняка будет действовать вторым номером. Последняя виктория команды была добыта аж 4 месяца назад.

    Прогноз и ставка

    На победу «Нымме Калью» в этом матче можно поставить за 1.18, ничью букмекеры предлагают взять за 6.50, а победу «Пярну Вапрус» — за 12.00.

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    «Нымме Калью» имеет некоторые проблемы с реализацией. «Пярну Вапрус» еще не потерял шансы на спасение.

    Гости борются за выживание, и постараются дать бой более сильному оппоненту. Наши прогноз и ставка — Фора «Пярну Вапрус» +1.5 с коэффициентом 2.30.

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    «Нымме Калью» — «Пярну Вапрус»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 16.09.2022. Прогнозы на футбол. «Нымме Калью» упрется в тылы аутсайдера
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