«Нымме Калью» сыграет на своем поле с «Пярну Вапрус» в рамках 29-го тура чемпионата Эстонии. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 19:00 мск. «Нымме Калью» — «Пярну Вапрус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нымме Калью»

«Нымме Калью» в нынешнем сезоне сражается за пьедестал. Сейчас команда как раз занимает 3 место.

«Нымме Калью» славится весьма надежными тылами. В 28 матчах команда пропустила 25 мячей.

В минувшем туре команда не смогла добиться виктории. На выезде «Нымме Калью» не сумел одолеть «Курессааре» (0:0).

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«Нымме Калью» исторически удачно играет с «Пярну Вапрус». Последние пять матчей были выиграны.

«Пярну Вапрус»

Эта команда скромно борется за выживание. Правда, шансов на сохранение прописки в элите остается все меньше.

«Пярну Вапрус» ужасно обороняется. В 28 поединках команда пропустила уже 77 мячей.

В минувшем туре чемпионата Эстонии команда вновь не разжилась очками. «Пярну Вапрус» дома уступил «Пайде» (1:2).

В этом поединке «Пярну Вапрус» наверняка будет действовать вторым номером. Последняя виктория команды была добыта аж 4 месяца назад.

Прогноз и ставка

На победу «Нымме Калью» в этом матче можно поставить за 1.18, ничью букмекеры предлагают взять за 6.50, а победу «Пярну Вапрус» — за 12.00.

«Нымме Калью» имеет некоторые проблемы с реализацией. «Пярну Вапрус» еще не потерял шансы на спасение .

Гости борются за выживание, и постараются дать бой более сильному оппоненту. Наши прогноз и ставка — Фора «Пярну Вапрус» +1.5 с коэффициентом 2.30.