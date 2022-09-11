ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельКак трансферы «Челси» привели к увольнению Тухеля «Наполи»Унизительный вечер в Неаполе. Беспощадный «Наполи» разорвал «Ливерпуль» в лоскуты Томас ТухельВладельцы новые — порядки старые. Увольнение Тухеля — безумное решение, которое усилит соперников «Челси»
  • 00:08
    • «Фонбет»: фрибет 3000 рублей — как получить?
  • 21:54
    • Гол Нобоа позволил «Сочи» обыграть «Динамо»
  • 00:07
    • «Жирона» в концовке матча вырвала победу у «Вальядолида»
  • 00:00
    • «Ланс» дома победил «Труа»
  • 23:48
    • «Вердер» потерпел поражение от «Аугсбурга»
  • 23:38
    • Член исполкома Футбольного союза Боснии: Сделаю все, чтобы матч со сборной России не состоялся
  • 20:18
    • Весино — игрок недели в Лиге Европы
    Все новости спорта

    «Реал Сосьедад» заберет 3 очка у соперника

    «Хетафе» — «Реал Сосьедад». Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, чемпионат Испании, 11 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Реал Сосьедад Прогнозы на Хетафе Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Хетафе» — «Реал Сосьедад»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Микель Мерино
    «Хетафе» на своем поле сыграет против «Реала Сосьедада» в рамках 5-го тура Примеры. Матч состоится 11 сентября, начало — 19:30 (мск). «Хетафе» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 11 Сентября 2022 года
    Хетафе
  • Хетафе
    •  Хетафе 19:30 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •

    «Хетафе»

    «Городские» после 4-х сыгранных матчей занимают 19-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Испании набрав всего 1 балл. Команда смогла забить соперникам 2 гола, а пропустила — 11.

    В нынешнем сезоне «Хетафе» еще не знает вкуса побед. Самым лучшим результатом для команды был матч один тур назад в котором «городские» принимали на своем поле «Вильярреал» и команды не определив сильнейшего разошлись ничьей — 0:0.

    Коэффициенты матча Хетафе — Реал Сосьедад

    1X2Новым игрокам
  • 4.003.102.08Фрибет$40
    •

    А в других поединках «Хетафе» без шансов проиграли таким соперникам как мадридский «Атлетико», который обыграл их со счетом 0:3, новичок Примеры «Жирона», которая так же оказалась сильнее со счетом 3:1 и «Валенсия» (5:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Хетафе» проводит серию без побед, которая длится уже 9 матчей подряд во всех турнирах, из них команда три раза сыграла вничью и шесть раз проиграла.

    «Реал Сосьедад»

    «Бело-голубые» показали результаты получше на старте нового сезона и смогли подняться на 9-ю строчку в турнирной таблице Примеры набрав 7 очков. Этот коллектив забивал 4 раза, а пропускал — 5.

    «Реал Сосьедад» потерпел лишь одно поражение в нынешнем сезоне от каталонской «Барселоны» в матче второго тура, где проиграл с разгромным счетом 1:4. И так же у «бело-голубых» в последнем туре был один ничейный поединок с мадридским «Атлетико» (0:0).

    А в двух остальных матчах «Реал Сосьедад» смог одержать победы над «Эльче» минимально обыграв их со счетом 0:1 и «Кадис» с таким же счетом — 0:1.

  • Холанн без тормозов. Машина Гвардиолы уничтожила «Севилью»
  • Реакция английской прессы на уверенную победу «Манчестер Сити» в Севилье
  • 07/09/2022

    • А 8-го сентября «Реал Сосьедад» сыграл в групповом этапе Лиги Европы против английского «Манчестер Юнайтеда» и смог сотворить историю переиграв англичан на их поле пусть и с минимальным счетом 0:1.

    Прогноз и ставка

    На победу «Хетафе» в этом матче можно поставить за 3.94, ничью букмекеры предлагают взять за 3.26, а победу «Реала Сосьедада» — за 2.14.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз — «Хетафе» находится в самой своей худшей форме и совсем не верится в то, что в этом поединке произойдет чудо. А вот «Реал Сосьедад», наоборот, доказывает из матча в матч, то что клуб нацелен на большие результаты в новом сезоне и точно одержит победу в этом поединке.

    Ставка — Победа «Реала Сосьедада» за 2.14.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.71
  • Прогноз на матч Алькарас — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Фулхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Химки — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Кривбасс — Верес
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.24
  • Прогноз на матч Луго — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Наполи — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Минск — Ислочь
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бавария — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.74
  • Прогноз на матч Герта — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Черноморец
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Хетафе» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 11.09.2022. Прогнозы на футбол. «Реал Сосьедад» заберет 3 очка у соперника
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры