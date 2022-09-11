«Хетафе» на своем поле сыграет против «Реала Сосьедада» в рамках 5-го тура Примеры. Матч состоится 11 сентября, начало — 19:30 (мск). «Хетафе» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хетафе»

«Городские» после 4-х сыгранных матчей занимают 19-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Испании набрав всего 1 балл. Команда смогла забить соперникам 2 гола, а пропустила — 11.

В нынешнем сезоне «Хетафе» еще не знает вкуса побед. Самым лучшим результатом для команды был матч один тур назад в котором «городские» принимали на своем поле «Вильярреал» и команды не определив сильнейшего разошлись ничьей — 0:0.

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А в других поединках «Хетафе» без шансов проиграли таким соперникам как мадридский «Атлетико», который обыграл их со счетом 0:3, новичок Примеры «Жирона», которая так же оказалась сильнее со счетом 3:1 и «Валенсия» (5:1).

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«Хетафе» проводит серию без побед, которая длится уже 9 матчей подряд во всех турнирах, из них команда три раза сыграла вничью и шесть раз проиграла.

«Реал Сосьедад»

«Бело-голубые» показали результаты получше на старте нового сезона и смогли подняться на 9-ю строчку в турнирной таблице Примеры набрав 7 очков. Этот коллектив забивал 4 раза, а пропускал — 5.

«Реал Сосьедад» потерпел лишь одно поражение в нынешнем сезоне от каталонской «Барселоны» в матче второго тура, где проиграл с разгромным счетом 1:4. И так же у «бело-голубых» в последнем туре был один ничейный поединок с мадридским «Атлетико» (0:0).

А в двух остальных матчах «Реал Сосьедад» смог одержать победы над «Эльче» минимально обыграв их со счетом 0:1 и «Кадис» с таким же счетом — 0:1.

А 8-го сентября «Реал Сосьедад» сыграл в групповом этапе Лиги Европы против английского «Манчестер Юнайтеда» и смог сотворить историю переиграв англичан на их поле пусть и с минимальным счетом 0:1.

Прогноз и ставка

На победу «Хетафе» в этом матче можно поставить за 3.94, ничью букмекеры предлагают взять за 3.26, а победу «Реала Сосьедада» — за 2.14.

Прогноз — «Хетафе» находится в самой своей худшей форме и совсем не верится в то, что в этом поединке произойдет чудо. А вот «Реал Сосьедад», наоборот, доказывает из матча в матч, то что клуб нацелен на большие результаты в новом сезоне и точно одержит победу в этом поединке.

Ставка — Победа «Реала Сосьедада» за 2.14.