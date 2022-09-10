«Шахтер» Донецк
Дончане стартовали натужно. Между тем, в трех матчах команда Игоря Йовичевича набрала 7 очков.
В минувшем туре УПЛ команда вновь победила. На выезде «горняки» минимально переиграли «Рух».
Более того, после этой победы последовал оглушительный фурор в Лиге чемпионов. На выезде «Шахтер» Донецк разгромил «Лейпциг» (1:4).
«Шахтер» Донецк наверняка будет действовать первым номером. Свои шансы получат и некоторые игроки ротации.
«Черноморец»
Эта команда стартовала в УПЛ неудачно. Одесситы в трех матчах набрали только два очка.
Правда, с атакой у «моряков» не все ладно. Команда Романа Григорчука забила всего один мяч.
В предыдущем туре «Черноморец» добыл один пункт. Дома одесситы разделили очки с «Ингульцом» (1:1).
В этом поединке «Черноморец» наверняка будет больше обороняться, нежели атаковать. Для одесситов ничья будет за счастье.
Прогноз и ставка
На победу «Шахтера» Донецк в этом матче можно поставить за 1.21, ничью букмекеры предлагают взять за 6.90, а победу «Черноморца» — за 12.50.
«Шахтер» Донецк
«Черноморец» пока выглядит неуверенно.
«Горняки» наверняка покажут свой класс в атаке. Наши прогноз и ставка — Фора «Шахтера» Донецк -2.5 с коэффициентом 2.48.