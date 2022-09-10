«Шахтер» Донецк сыграет на своем поле с «Черноморцем» в рамках 4-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 17:00 мск. «Шахтер» Донецк — «Черноморец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер» Донецк

Дончане стартовали натужно. Между тем, в трех матчах команда Игоря Йовичевича набрала 7 очков.

В минувшем туре УПЛ команда вновь победила. На выезде «горняки» минимально переиграли «Рух».

Более того, после этой победы последовал оглушительный фурор в Лиге чемпионов. На выезде «Шахтер» Донецк разгромил «Лейпциг» (1:4).

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«Шахтер» Донецк наверняка будет действовать первым номером. Свои шансы получат и некоторые игроки ротации.

«Черноморец»

Эта команда стартовала в УПЛ неудачно. Одесситы в трех матчах набрали только два очка.

Правда, с атакой у «моряков» не все ладно. Команда Романа Григорчука забила всего один мяч.

В предыдущем туре «Черноморец» добыл один пункт. Дома одесситы разделили очки с «Ингульцом» (1:1).

В этом поединке «Черноморец» наверняка будет больше обороняться, нежели атаковать. Для одесситов ничья будет за счастье.

Прогноз и ставка

На победу «Шахтера» Донецк в этом матче можно поставить за 1.21, ничью букмекеры предлагают взять за 6.90, а победу «Черноморца» — за 12.50.

«Шахтер» Донецк наверняка будет агрессивно атаковать .

«Черноморец» пока выглядит неуверенно.

«Горняки» наверняка покажут свой класс в атаке. Наши прогноз и ставка — Фора «Шахтера» Донецк -2.5 с коэффициентом 2.48.