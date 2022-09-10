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    «Шахтер» не заметит «моряков»

    «Шахтер» Донецк — «Черноморец». Прогноз, ставка (к. 2.48) на футбол, УПЛ, 10 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» Донецк — «Черноморец»
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    Марьян Швед
    «Шахтер» Донецк сыграет на своем поле с «Черноморцем» в рамках 4-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 17:00 мск. «Шахтер» Донецк — «Черноморец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 10 Сентября 2022 года
    Шахтёр Д
  • Донецк
    •  Шахтёр Д 17:00 Черноморец Од Черноморец Од
  • Украина. Премьер-лига
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    «Шахтер» Донецк

    Дончане стартовали натужно. Между тем, в трех матчах команда Игоря Йовичевича набрала 7 очков.

    В минувшем туре УПЛ команда вновь победила. На выезде «горняки» минимально переиграли «Рух».

    Более того, после этой победы последовал оглушительный фурор в Лиге чемпионов. На выезде «Шахтер» Донецк разгромил «Лейпциг» (1:4).

    Все прогнозы на футбол

    «Шахтер» Донецк наверняка будет действовать первым номером. Свои шансы получат и некоторые игроки ротации.

    «Черноморец»

    Эта команда стартовала в УПЛ неудачно. Одесситы в трех матчах набрали только два очка.

    Правда, с атакой у «моряков» не все ладно. Команда Романа Григорчука забила всего один мяч.

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    • В предыдущем туре «Черноморец» добыл один пункт. Дома одесситы разделили очки с «Ингульцом» (1:1).

    В этом поединке «Черноморец» наверняка будет больше обороняться, нежели атаковать. Для одесситов ничья будет за счастье.

    Прогноз и ставка

    На победу «Шахтера» Донецк в этом матче можно поставить за 1.21, ничью букмекеры предлагают взять за 6.90, а победу «Черноморца» — за 12.50.

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    «Шахтер» Донецк наверняка будет агрессивно атаковать.

    «Черноморец» пока выглядит неуверенно.

    «Горняки» наверняка покажут свой класс в атаке. Наши прогноз и ставка — Фора «Шахтера» Донецк -2.5 с коэффициентом 2.48.

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    «Шахтер» Донецк — «Черноморец»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 10.09.2022. Прогнозы на футбол. «Шахтер» не заметит «моряков»
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