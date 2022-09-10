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    «Бавария» не пощадит «Штутгарт»

    «Бавария» — «Штутгарт». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 10 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Штутгарт»
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    «Бавария»
    В субботу, 10 сентября, в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» в рамках 6-го тура Бундеслиги «Бавария» сыграет против «Штутгарта». Начало встречи запланировано на 16:30 по мск. «Бавария» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 10 Сентября 2022 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 16:30 Штутгарт Штутгарт
  • Штутгарт
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    «Бавария»

    «Бавария» по итогам прошлого сезона в десятый раз подряд выиграла Бундеслигу. Золотые медали достались немецкому гранду еще задолго до финиша.

    Напомним, что в межсезонье «Баварию» покинул лучший бомбардир последних сезонов поляк Роберт Левандовский, перебравшийся в «Барселону», но ему на смену пришел из «Ливерпуля» Садио Мане.

    Коэффициенты матча Бавария — Штутгарт

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    В рамках нового чемпионата «красные» заработали 11 очков в пяти матчах и идут третьими с отставание в балл от лидера. Стартовали они с трех викторий подряд с общим счетом 15:1.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В последующих же двух турах они неизменно играли вничью, в том числе и в прошлом матче в Берлине с «Унионом» 1:1. Накануне же «Бавария» на старте ЛЧ в Милане переиграла 2:0 «Интер».

    «Штутгарт»

    «Штутгарт» с громадным трудом в прошлом сезоне избежал понижения в классе. Коллектив финишировал на 15 месте, опередив только по дополнительным показателям зону плей-ин.

    Начали сезон «автозаводцы» с 1/32 финала Кубка страны, где они минимально выиграли у «Дрездена». В новом же чемпионате они еще не побеждали, набрав четыре очка в пяти играх и занимают 12 позицию.

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  • 05/09/2022

    • Стартовал «Штутгарт» с двух мировых подряд, после чего уступил дома 0:1 лидирующему на данный момент «Фрайбургу», а затем поочередно поделил очки с «Кельном» 0:0 в гостях и с «Шальке» 1:1 на своем поле.

    За шесть последних очных встреч этих клубов пять раз сильнее была «Бавария», зачастую выигрывая крупно, и один поединок победителя не выявил.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Баварии» предлагают — 1.14.

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    На викторию «Штутгарта» дают — 17.00, ничья оценена — в 8.00.

    После ряда осечек на внутренней арене «Бавария» на это раз должным образом отнесется к сопернику и выиграет этот поединок с внушительной разницей.

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    «Бавария» — «Штутгарт»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 10.09.2022. Прогнозы на футбол. «Бавария» не пощадит «Штутгарт»
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