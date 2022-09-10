В субботу, 10 сентября, в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» в рамках 6-го тура Бундеслиги «Бавария» сыграет против «Штутгарта». Начало встречи запланировано на 16:30 по мск. «Бавария» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

«Бавария» по итогам прошлого сезона в десятый раз подряд выиграла Бундеслигу. Золотые медали достались немецкому гранду еще задолго до финиша.

Напомним, что в межсезонье «Баварию» покинул лучший бомбардир последних сезонов поляк Роберт Левандовский, перебравшийся в «Барселону», но ему на смену пришел из «Ливерпуля» Садио Мане.

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В рамках нового чемпионата «красные» заработали 11 очков в пяти матчах и идут третьими с отставание в балл от лидера. Стартовали они с трех викторий подряд с общим счетом 15:1.

Календарь и таблица Бундеслиги

В последующих же двух турах они неизменно играли вничью, в том числе и в прошлом матче в Берлине с «Унионом» 1:1. Накануне же «Бавария» на старте ЛЧ в Милане переиграла 2:0 «Интер».

«Штутгарт»

«Штутгарт» с громадным трудом в прошлом сезоне избежал понижения в классе. Коллектив финишировал на 15 месте, опередив только по дополнительным показателям зону плей-ин.

Начали сезон «автозаводцы» с 1/32 финала Кубка страны, где они минимально выиграли у «Дрездена». В новом же чемпионате они еще не побеждали, набрав четыре очка в пяти играх и занимают 12 позицию.

Стартовал «Штутгарт» с двух мировых подряд, после чего уступил дома 0:1 лидирующему на данный момент «Фрайбургу», а затем поочередно поделил очки с «Кельном» 0:0 в гостях и с «Шальке» 1:1 на своем поле.

За шесть последних очных встреч этих клубов пять раз сильнее была «Бавария», зачастую выигрывая крупно, и один поединок победителя не выявил.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Баварии» предлагают — 1.14.

На викторию «Штутгарта» дают — 17.00, ничья оценена — в 8.00.

После ряда осечек на внутренней арене «Бавария» на это раз должным образом отнесется к сопернику и выиграет этот поединок с внушительной разницей.