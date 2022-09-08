«Нью-Йорк Сити»
«Нью-Йорк Сити», который является действующим чемпионом, имеет все шансы защитить свой титул и в этом сезоне, ведь выход в плей-офф турнир он уже себе почти обеспечил.
После 29 проведенных встреч регулярки «горожане» с 45 зачетными пунктами разместились на четвертой строке в своей конференции, оторвавшись от восьмой строки на семь пунктов.
Коэффициенты матча Нью-Йорк Сити — Цинциннати
Правда, в последнее время дела у команды идут не очень хорошо, так как она проиграла четыре игры из пяти последних при одной победе. К данному же поединку они и вовсе подходит с серией из трех фиаско.
На своем же поле «Нью-Йорк Сити» восемь матчей выиграл в этом чемпионате, трижды сыграл вничью и трижды уступал. Причем два из этих поражений пришлись на последние поединки команды.
«Цинциннати»
«Цинциннати» ведет борьбу за попадание в плей-офф. На текущий момент он идет с 38 очками восьмым, но от заветной седьмой строки отстает только по дополнительным показателям.
Огайцы же к данной игре подходят с 7-матчевой беспроигрышной серией. Правда, в этот удачный период они смогли добыть лишь две виктории, а остальные пять встреч завершили вничью.
В минувшем туре первенства «оранжево-синие» на своей территории нанесли поражение абсолютному дебютанту лиги «Шарлотт» со счетом 2:0, а до этого три игры подряд они свели вничью.
«Цинциннати» в гостях не может победить вот уже шесть поединков чемпионата подряд, дважды проиграв в этот период и расписав четыре мировых результата.
«Нью-Йорк Сити» выиграл у «Цинциннати» во всех четырех очных домашних встречах. Причем зачастую с разницей в два и более мячей.
Прогноз и ставка на «Нью-Йорк Сити» — «Цинциннати»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Нью-Йорк Сити» предлагают — 1.73.
На викторию «Цинциннати» дают — 4.24, ничья оценена — в 4.10.
Учитывая тот факт, что «Нью-Йорк Сити» дома только побеждал «Цинциннати», то и сейчас поставим именно на такой результат. Да и к тому же «горожанам» обязательно нужно прерывать свою затянувшуюся серию поражений.