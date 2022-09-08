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    «Нью-Йорк Сити» прервет свою серию поражений

    «Нью-Йорк Сити» — «Цинциннати». Прогноз, ставка (к. 2.17) на футбол, МЛС, 8 сентября 2022 года

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    «Нью-Йорк Сити»
    В очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Нью-Йорк Сити» в родных стенах сразится с «Цинциннати». Поединок пройдет 8 сентября и начнется в 03:00 по мск. «Нью-Йорк Сити» — «Цинциннати»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 08 Сентября 2022 года

    «Нью-Йорк Сити»

    «Нью-Йорк Сити», который является действующим чемпионом, имеет все шансы защитить свой титул и в этом сезоне, ведь выход в плей-офф турнир он уже себе почти обеспечил.

    После 29 проведенных встреч регулярки «горожане» с 45 зачетными пунктами разместились на четвертой строке в своей конференции, оторвавшись от восьмой строки на семь пунктов.

    Коэффициенты матча Нью-Йорк Сити — Цинциннати

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    Правда, в последнее время дела у команды идут не очень хорошо, так как она проиграла четыре игры из пяти последних при одной победе. К данному же поединку они и вовсе подходит с серией из трех фиаско.

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    На своем же поле «Нью-Йорк Сити» восемь матчей выиграл в этом чемпионате, трижды сыграл вничью и трижды уступал. Причем два из этих поражений пришлись на последние поединки команды.

    «Цинциннати»

    «Цинциннати» ведет борьбу за попадание в плей-офф. На текущий момент он идет с 38 очками восьмым, но от заветной седьмой строки отстает только по дополнительным показателям.

    Огайцы же к данной игре подходят с 7-матчевой беспроигрышной серией. Правда, в этот удачный период они смогли добыть лишь две виктории, а остальные пять встреч завершили вничью.

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    • В минувшем туре первенства «оранжево-синие» на своей территории нанесли поражение абсолютному дебютанту лиги «Шарлотт» со счетом 2:0, а до этого три игры подряд они свели вничью.

    «Цинциннати» в гостях не может победить вот уже шесть поединков чемпионата подряд, дважды проиграв в этот период и расписав четыре мировых результата.

    «Нью-Йорк Сити» выиграл у «Цинциннати» во всех четырех очных домашних встречах. Причем зачастую с разницей в два и более мячей.

    Прогноз и ставка на «Нью-Йорк Сити» — «Цинциннати»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Нью-Йорк Сити» предлагают — 1.73.

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    На викторию «Цинциннати» дают — 4.24, ничья оценена — в 4.10.

    Учитывая тот факт, что «Нью-Йорк Сити» дома только побеждал «Цинциннати», то и сейчас поставим именно на такой результат. Да и к тому же «горожанам» обязательно нужно прерывать свою затянувшуюся серию поражений.

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    «Нью-Йорк Сити» — «Цинциннати»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 08.09.2022. Прогнозы на футбол. «Нью-Йорк Сити» прервет свою серию поражений
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