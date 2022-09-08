В ответном поединке 1/2 финала Кубка Либертадорес бразильский «Фламенго» дома сыграет против аргентинского «Велес Сарсфилд». Встреча пройдет в ночь на 8 сентября, начало — 03:30 по мск. «Фламенго» — «Велес Сарсфилд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фламенго»

В первом матче противостояния «Фламенго» по сути решил исход данного противостояния, победив соперника в Аргентине со счетом 4:0.

Вообще же «стервятники» очень сильно выступают в этом розыгрыше Кубка Либертадорес, выиграв девять из десяти проведенных игр при одном мировом исходе.

Напомним, что в прошлом сезоне клуб из Рио-де-Жанейро добрался до финала главного кубка континента, но там он проиграл соотечественникам из «Палмейраса», пропустив решающий гол в овертайме.

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К данной же игре «Фламенго» подходит с 16-матчевой беспроигрышной серией, в которой добыл 13 побед. Накануне коллектив сыграл дома 1:1 с «Сеарой» в рамках внутреннего первенства, где идет вторым после 25 туров.

«Велес Сарсфилд»

«Велес Сарсфилд» занял второе место в группе, опередив уругвайский «Насьональ» и бразильский «Брагантино», но отстав на четыре очка от «Эстудиантеса».

Клуб из Буэнос-Айреса на первой стадии плей-офф справился с соотечественниками из «Ривер Плейт», выиграв 1:0 дома и сыграв 0:0 на выезде. В четвертьфинале он также играл с командой из Аргентины.

На этот раз их жертвой стал «Тальерес» из Кордобы, которого команда Александера Медины дважды смогла одолеть, сперва в родных стенах 3:2, а затем и 1:0 в гостях.

Стоит отметить, что к данному сражению «Велес Сарсфилд» подходит с 6-матчевой безвыигрышной серией с учетом всех турниров, поровну поделив в этом отрезке мировые и фиаско.

Между собой эти клубы провели три очных поединка, два из которых выиграл «Фламенго» и раз была ничья.

Прогноз и ставка на «Фламенго» — «Велес Сарсфилд»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Фламенго» — 1.33, победа «Велес Сарсфилд» — 9.00, ничья — 5.25.

Проход: «Велес Сарсфилд» — 80.00.

«Фламенго» уже решил свои вопросы с выходом в финал КЛ, поэтому будет особо не будет напрягаться и наверняка сыграет в эконом-режиме, при этом не позволив ничего и сопернику. В общем, много голов здесь не ждем.