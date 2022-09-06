«Годой Крус» дома примет «Арсенал» из Саранди в 17-м туре чемпионата Аргентины по футболу. Поединок пройдет в ночь 6 сентября и начнется в 01:00 по мск. «Годой Крус» — «Арсенал» Саранди: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Годой Крус»

«Годой Крус» набрал 28 очков в 16 проведенных турах и расположился на пятой строке в турнирной таблице, отставая от лидера первенства на пять баллов.

«Сине-белые» за всю турнирную дистанцию смогли выиграть восемь матчей, а также по четыре раза они расписывали мировые и уступали, забили 20 мячей, а пропустили на шесть меньше.

К данной игре коллектив подходит в отличном состоянии, выиграв три последние игры из четырех при одной мировой. В минувшем туре он в гостях одолел еще недавнего лидера «Ньюелз Олд Бойз» 2:1.

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В родных стенах «Годой Крус» в этом чемпионате выступает сильно и еще не проигрывал, добившись пяти викторий и два раза отыграв вничью.

«Арсенал» Саранди

«Арсенал» с 19 зачетными пунктами разместился на 19 строке в турнирной таблице, но от десятой позиции отстает лишь на пять баллов.

Клуб из Саранди в данном первенстве смог выиграть всего лишь три игры из 16, еще три раза он уступал и аж десять матчей завершил вничью, разница мячей — 16:17.

Вот уже как четыре матча первенства подряд «видуки» не могут выиграть, раз уступив за этот период и три раза расписав мировые. В минувшем туре они подели очки дома с «Ураканом» 1:1, находящийся на третьей строке.

На чужих полях «Арсенал» в этом чемпионате выиграл только раз, еще два матча он проиграл и пять встреч завершал вничью.

Последние две очные встречи эти клубы завершили мировыми исходами, до этого же дважды сильнее был «Арсенал».

Прогноз и ставка на «Годой Крус» — «Арсенал» Саранди

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Годой Крус» предлагают — 1.67.

На викторию «Арсенала» дают — 5.25, ничья оценена — в 3.74.

В данном сражении рекомендуем ставить на ничью, так как «Арсенал» больше половине своих матчей в этом сезоне завершил миром, да и между собой в последнее время эти клубы сильнейшего не определяли.