«Годой Крус»
«Годой Крус» набрал 28 очков в 16 проведенных турах и расположился на пятой строке в турнирной таблице, отставая от лидера первенства на пять баллов.
«Сине-белые» за всю турнирную дистанцию смогли выиграть восемь матчей, а также по четыре раза они расписывали мировые и уступали, забили 20 мячей, а пропустили на шесть меньше.
К данной игре коллектив подходит в отличном состоянии, выиграв три последние игры из четырех при одной мировой. В минувшем туре он в гостях одолел еще недавнего лидера «Ньюелз Олд Бойз» 2:1.
В родных стенах «Годой Крус» в этом чемпионате выступает сильно и еще не проигрывал, добившись пяти викторий и два раза отыграв вничью.
«Арсенал» Саранди
«Арсенал» с 19 зачетными пунктами разместился на 19 строке в турнирной таблице, но от десятой позиции отстает лишь на пять баллов.
Клуб из Саранди в данном первенстве смог выиграть всего лишь три игры из 16, еще три раза он уступал и аж десять матчей завершил вничью, разница мячей — 16:17.
Вот уже как четыре матча первенства подряд «видуки» не могут выиграть, раз уступив за этот период и три раза расписав мировые. В минувшем туре они подели очки дома с «Ураканом» 1:1, находящийся на третьей строке.
На чужих полях «Арсенал» в этом чемпионате выиграл только раз, еще два матча он проиграл и пять встреч завершал вничью.
Последние две очные встречи эти клубы завершили мировыми исходами, до этого же дважды сильнее был «Арсенал».
Прогноз и ставка на «Годой Крус» — «Арсенал» Саранди
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Годой Крус» предлагают — 1.67.
На викторию «Арсенала» дают — 5.25, ничья оценена — в 3.74.
В данном сражении рекомендуем ставить на ничью, так как «Арсенал» больше половине своих матчей в этом сезоне завершил миром, да и между собой в последнее время эти клубы сильнейшего не определяли.