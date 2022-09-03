«Унион»
«Унион» отлично провел прошлый чемпионат Германии. Столичная команда претендовала даже на место в Лиге чемпионов, но в итоге финишировала пятой, отстав от заветной четвертой строки всего на балл.
Новый сезон берлинцы начали с Кубка Германии, где в рамках 1/32 финала переиграли коллектив из региональной лиги. После чего и удачно стартовали в чемпионате, выиграв три игры при одной мировой.
Коэффициенты матча Унион — Бавария
«Железные» смогли выиграть своих два последних матча, разгромив в прошлом туре на выезде «Шальке» 6:1, а игровым днем ранее на своей арене справились с крепким «РБ Лейпциг» — 2:1.
Особо стоит отметить сильное выступление «Униона» на своем поле, ведь в прошлом сезоне он в родных стенах набрал львиную долю своих баллов.
«Бавария»
«Бавария» по итогам прошлого сезона в десятый раз подряд выиграла Бундеслигу. Золотые медали достались немецкому гранду еще задолго до финиша.
Напомним, что в межсезонье мюнхенскую команду покинул лучший бомбардир последних сезонов поляк Роберт Левандовский, перебравшийся в «Барселону», но ему на смену пришел из «Ливерпуля» Садио Мане.
В рамках нового чемпионата «красные» также заработали десять баллов в первых четырех турах. Сперва они добились трех выигрышей с общим счетом 15:1, а в минувшем туре они дома не справились с гладбахской «Боруссией» — 1:1.
После этого «Бавария» успела провести и поединок национального кубка, где разгромила на выезде со счетом 5:0 «Викторию» Кельн из третьей лиги.
В прошлом чемпионате «Бавария» дважды разгромила «Унион» — 4:0 в Мюнхене и 5:2 в Берлине.
Прогноз и ставка на «Унион» — «Бавария»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Баварии» предлагают — 1.40.
На викторию «Униона» дают — 7.90, ничья оценена — в 5.80.
После домашней неудачи в матче против Гладбаха ждем от «Баварии» реабилитации. И хотя «Унион» за последние пару сезонов прилично прибавил, но все-таки берлинцев сложно сравнивать по классу с европейским грандом.