«Краснодар» сыграет на выезде с «Химками» в рамках первого тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 31 августа, начало — в 16:30 мск. «Химки» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Химки»

«Химки» — яркий пример того, как одного необдуманное решение может испортить весь сезон.

В случае с подмосковным клубом таковым стало увольнение Сергея Юрана. Никто так и не понял, из-за чего «Химки» сменили главного тренера, но зато уже всем ясно, что назначение Николая Писарева — это полный провал.

Под руководством Юрана «Химки» даже успели отобрать очки у «Зенита». Тогда как при Писареве команда похожа на одного из главных претендентов на вылет из элитного дивизиона.

«Химки» проиграли три предыдущих матча с общим счетом 2:10. И в клубе уже в открытую заявляют, что могут выгнать Писарева, если в ближайшее время ситуация не изменится. А она вряд ли изменится.

«Краснодар»

«Краснодар» тем временем занимает четвертое место в таблице РПЛ после семи туров.

«Быки» слегка забуксовали на старте, но после этого выдали классную серию матчей, подтвердив готовность бороться за место в топ-4.

Все прогнозы на РПЛ

В пяти предыдущих матчах «Краснодар» одержал четыре победы и один раз сыграл вничью.

На этом отрезке команда Александра Сторожука забила 12 мячей, а пропустила — всего лишь два.

Прогноз и ставка

На «Химки» в этом матче можно поставить за 4.70, ничью букмекеры предлагают за 3.98, а победу «Краснодара» — за 1.77.

Футболисты «Химок», похоже, совсем не поняли, зачем вместо Юрана руководить командой пригласили Писарева, который до этого никогда не работал на таком уровне.

В общем, скорее можно поверить в то, что Юран в ближайшее время снова вернется в «Химки», чем в то, что команда начнет побеждать под руководством Писарева.

Ставка — победа «Краснодара» за 1.77.

Также можно рассмотреть смелую ставку на тотал «Краснодара» больше 2,0 за 2.54.