Матч 5 тура АПЛ между «Фулхэмом» и «Брайтоном» состоится на «Крейвен Коттедж» в Лондоне 30 августа в 21:30 мск. «Фулхэм» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фулхэм»

С начала сезона сложилось впечатление, что «коттеджеры» — агрессивная команда, которая не боится даже самых сильных соперников в АПЛ. Своим упорством хозяева заработали 5 очков за 4 тура.

За прошедший отрезок «Фулхэм» встречал не самых слабых оппонентов. Он чуть не победил «Ливерпуль» (2:2) и разошелся нулевой ничьей с «Вулверхэмптоном».

Коэффициенты матча Фулхэм — Брайтон энд Хоув Альбион 1 3.25 X 3.35 2 2.25 Ставка

Первую победу лондонцы одержали в дерби с «Брентфордом» благодаря трем забитым голам (3:2). В прошлом туре «Фулхэм» заставил понервничать «Арсенал», выйдя вперед, но в ответ пропустил дважды и уступил.

Календарь и таблица АПЛ

Самым опасным в составе «Фулхэма» является нападающий Александар Митрович, забивший уже 4 мяча.

«Брайтон»

«Чайки» достаточно серьезно прибавили в своей стабильностью проложили себе путь в топ-4. Команда Грэма Поттера занимает 4 место с 10 баллами на счету. У нее 3 победы в 4 матчах.

«Брайтон» обыграл МЮ на старте сезона (2:1), после чего разошелся миром с «Ньюкаслом» (0:0). После этого гости добыли 6 очков в двух встречах.

«Курортники» одолели на выезде «Вест Хэм» со счетом 2:0. Также они смогли победить «Лидс» 1:0, который в этом сезоне не является слабым оппонентом.

Наибольший вклад в успех команды вложил Паскаль Гросс, который за 4 тура оформил 3 гола и сделал одну результативную передачу.

Прогноз и ставка

Котировки высокие на обе команды, но букмекеры все же выделили «Брайтон» выдав такие котировки: 3.25 и 2.31 соответственно.

«Брайтон» не пропускает три тура подряд. Команда Поттера имеет лучшую оборону в АПЛ на данный момент с одним пропущенным. На фоне «Фулхэма» и результативность его выглядит скромнее, но при этом у гостей больше стабильности в результатах.

За счет крепкой обороны «Брайтон» занизит тотал поединка. Так что можно поставить на ТМ 2.5. Так было три последних матча с его участием.

Также рекомендуется взять победу «Брайтона». Он выдал серию неплохих результатов и сейчас находится в стабильном подъеме.