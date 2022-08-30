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    «Брайтон» крепче своего соперника

    «Фулхэм» — «Брайтон». Ставка (к. 2.31) и прогноз на матч, АПЛ, 30 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Брайтон»
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    Матч 5 тура АПЛ между «Фулхэмом» и «Брайтоном» состоится на «Крейвен Коттедж» в Лондоне 30 августа в 21:30 мск. «Фулхэм» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Августа 2022 года
    Фулхэм
  • Лондон
    •  Фулхэм 21:30 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
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    «Фулхэм»

    С начала сезона сложилось впечатление, что «коттеджеры» — агрессивная команда, которая не боится даже самых сильных соперников в АПЛ. Своим упорством хозяева заработали 5 очков за 4 тура.

    За прошедший отрезок «Фулхэм» встречал не самых слабых оппонентов. Он чуть не победил «Ливерпуль» (2:2) и разошелся нулевой ничьей с «Вулверхэмптоном».

    Коэффициенты матча Фулхэм — Брайтон энд Хоув Альбион

  • 1
  • 3.25
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.25
  • Ставка
    •

    Первую победу лондонцы одержали в дерби с «Брентфордом» благодаря трем забитым голам (3:2). В прошлом туре «Фулхэм» заставил понервничать «Арсенал», выйдя вперед, но в ответ пропустил дважды и уступил.

    Календарь и таблица АПЛ

    Самым опасным в составе «Фулхэма» является нападающий Александар Митрович, забивший уже 4 мяча.

    «Брайтон»

    «Чайки» достаточно серьезно прибавили в своей стабильностью проложили себе путь в топ-4. Команда Грэма Поттера занимает 4 место с 10 баллами на счету. У нее 3 победы в 4 матчах.

    «Брайтон» обыграл МЮ на старте сезона (2:1), после чего разошелся миром с «Ньюкаслом» (0:0). После этого гости добыли 6 очков в двух встречах.

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    • «Курортники» одолели на выезде «Вест Хэм» со счетом 2:0. Также они смогли победить «Лидс» 1:0, который в этом сезоне не является слабым оппонентом.

    Наибольший вклад в успех команды вложил Паскаль Гросс, который за 4 тура оформил 3 гола и сделал одну результативную передачу.

    Прогноз и ставка

    Котировки высокие на обе команды, но букмекеры все же выделили «Брайтон» выдав такие котировки: 3.25 и 2.31 соответственно.

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    «Брайтон» не пропускает три тура подряд. Команда Поттера имеет лучшую оборону в АПЛ на данный момент с одним пропущенным. На фоне «Фулхэма» и результативность его выглядит скромнее, но при этом у гостей больше стабильности в результатах.

    За счет крепкой обороны «Брайтон» занизит тотал поединка. Так что можно поставить на ТМ 2.5. Так было три последних матча с его участием.

    Также рекомендуется взять победу «Брайтона». Он выдал серию неплохих результатов и сейчас находится в стабильном подъеме.

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    «Фулхэм» — «Брайтон»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 30.08.2022. Прогнозы на футбол. «Брайтон» крепче своего соперника
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