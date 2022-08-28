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    Забьют и те, и другие

    «Колос» — «Рух». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, УПЛ, 28 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Колос» — «Рух»
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    «Колос»
    «Колос» сыграет на своем поле с «Рухом» в рамках 2-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 28 августа, начало — в 13:00 мск. «Колос» — «Рух»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 28 Августа 2022 года
    Колос
  • Ковалёвка
    •  Колос 13:00 Рух В Рух В
  • Винники
    •

    «Колос»

    «Колос» новый чемпионат начал позитивно. Клуб из Ковалевки показал неплохой уровень подготовки.

    В первом туре УПЛ команда добыла три очка. «Колос» минимально одолел честолюбивый «Кривбасс».

    Наверняка в этой встрече хозяева будут пытаться добыть три очка. Правда, нужно что-то срочно делать с реализацией, которая еще хромает.

    Все прогнозы на футбол

    «Колос» исторически сложно играет с «Рухом». Из пяти последних поединков соперники по два раза обменялись победами.

    «Рух»

    «Рух» пока переживает период перестройки. Состав команды начинен перспективной клубной молодежью.

    Правда, на их фоне выделяется Юрий Климчук. Форвард в последние годы является лидером атак львовян.

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    • В минувшем туре чемпионата Украины команда не разжилась баллами. В домашнем поединке львовяне уступили «Металлисту» (1:2).

    В этом поединке «Рух» наверняка будет пытаться добыть первый балл в чемпионате. Гости явно не будут отсиживаться в тылах.

    Прогноз и ставка

    На победу «Колоса» в этом матче можно поставить за 2.44, ничью букмекеры предлагают взять за 3.18, а победу «Руха» — за 3.05.

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    «Колос» наверняка будет активно атаковать.

    «Рух» смотрится довольно неплохо.

    Обе команды наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.15.

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    «Колос» — «Рух»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 28.08.2022. Прогнозы на футбол. Забьют и те, и другие
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