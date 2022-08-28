«Колос»
«Колос» новый чемпионат начал позитивно. Клуб из Ковалевки показал неплохой уровень подготовки.
В первом туре УПЛ команда добыла три очка. «Колос» минимально одолел честолюбивый «Кривбасс».
Наверняка в этой встрече хозяева будут пытаться добыть три очка. Правда, нужно что-то срочно делать с реализацией, которая еще хромает.
«Колос» исторически сложно играет с «Рухом». Из пяти последних поединков соперники по два раза обменялись победами.
«Рух»
«Рух» пока переживает период перестройки. Состав команды начинен перспективной клубной молодежью.
Правда, на их фоне выделяется Юрий Климчук. Форвард в последние годы является лидером атак львовян.
В минувшем туре чемпионата Украины команда не разжилась баллами. В домашнем поединке львовяне уступили «Металлисту» (1:2).
В этом поединке «Рух» наверняка будет пытаться добыть первый балл в чемпионате. Гости явно не будут отсиживаться в тылах.
Прогноз и ставка
На победу «Колоса» в этом матче можно поставить за 2.44, ничью букмекеры предлагают взять за 3.18, а победу «Руха» — за 3.05.
«Колос»
«Рух» смотрится довольно неплохо.
Обе команды наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.15.