«Колос» сыграет на своем поле с «Рухом» в рамках 2-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 28 августа, начало — в 13:00 мск. «Колос» — «Рух»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колос»

«Колос» новый чемпионат начал позитивно. Клуб из Ковалевки показал неплохой уровень подготовки.

В первом туре УПЛ команда добыла три очка. «Колос» минимально одолел честолюбивый «Кривбасс».

Наверняка в этой встрече хозяева будут пытаться добыть три очка. Правда, нужно что-то срочно делать с реализацией, которая еще хромает.

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«Колос» исторически сложно играет с «Рухом». Из пяти последних поединков соперники по два раза обменялись победами.

«Рух»

«Рух» пока переживает период перестройки. Состав команды начинен перспективной клубной молодежью.

Правда, на их фоне выделяется Юрий Климчук. Форвард в последние годы является лидером атак львовян.

В минувшем туре чемпионата Украины команда не разжилась баллами. В домашнем поединке львовяне уступили «Металлисту» (1:2).

В этом поединке «Рух» наверняка будет пытаться добыть первый балл в чемпионате. Гости явно не будут отсиживаться в тылах.

Прогноз и ставка

На победу «Колоса» в этом матче можно поставить за 2.44, ничью букмекеры предлагают взять за 3.18, а победу «Руха» — за 3.05.

«Колос» наверняка будет активно атаковать .

«Рух» смотрится довольно неплохо.

Обе команды наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.15.