«Рединг» сыграет на своем поле с «Блэкберном» в рамках 4-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 17 августа, начало — в 22:00 мск. «Рединг» — «Блэкберн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рединг»

Эта команда начала сезон явно не лучшим образом. В Чемпионшип «Рединг» не блещет результатами.

18 место из 24 команд по итогам 4 туров видится едва ли не провалом. При этом команда набрала всего 3 очка.

Коэффициенты матча Рединг — Блэкберн Роверс 1 3.10 X 3.35 2 2.35 Ставка

Предыдущий тур чемпионата сложился для команды откровенно неудачно. «Рединг» был разгромлен «Ротерхэмом» (4:0).

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«Рединг» традиционно удачно противостоит «Блэкберну». Три из пяти последних очных битв были выиграны при двух коллизиях.

«Блэкберн»

«Блэкберн» начал чемпионат просто потрясающе. «Бродяги» по итогам трех туров взгромоздились на 1 место.

«Блэкберн» видится одним из фаворитов сезона. Особые надежды возлагаются на Бена Бреретона, уже отличившегося дважды.

Минувший тур принес команде три очка. Дома «Блэкберн» нанес поражение «Вест Бромвичу» со счетом 2:1.

В этом поединке «Блэкберн» наверняка будет действовать первым номером. Да и с обороной у команды все в порядке.

Прогноз и ставка

На победу «Блэкберна» в этом матче можно поставить за 2.25, ничью букмекеры предлагают взять за 3.25, а победу «Рединг» — за 3.25.

«Рединг» в трех стартовых турах пропустил уже 6 мячей.

«Блэкберн» по праву лидирует в Чемпионшип .

«Бродяги» мотивированы сохранить лидерство в турнирной таблице. Наши прогноз и ставка — Победа «Блэкберна» с коэффициентом 2.25.