«Рединг»
Эта команда начала сезон явно не лучшим образом. В Чемпионшип «Рединг» не блещет результатами.
18 место из 24 команд по итогам 4 туров видится едва ли не провалом. При этом команда набрала всего 3 очка.
Коэффициенты матча Рединг — Блэкберн Роверс
Предыдущий тур чемпионата сложился для команды откровенно неудачно. «Рединг» был разгромлен «Ротерхэмом» (4:0).
«Рединг» традиционно удачно противостоит «Блэкберну». Три из пяти последних очных битв были выиграны при двух коллизиях.
«Блэкберн»
«Блэкберн» начал чемпионат просто потрясающе. «Бродяги» по итогам трех туров взгромоздились на 1 место.
«Блэкберн» видится одним из фаворитов сезона. Особые надежды возлагаются на Бена Бреретона, уже отличившегося дважды.
Минувший тур принес команде три очка. Дома «Блэкберн» нанес поражение «Вест Бромвичу» со счетом 2:1.
В этом поединке «Блэкберн» наверняка будет действовать первым номером. Да и с обороной у команды все в порядке.
Прогноз и ставка
На победу «Блэкберна» в этом матче можно поставить за 2.25, ничью букмекеры предлагают взять за 3.25, а победу «Рединг» — за 3.25.
«Рединг» в трех стартовых турах пропустил уже 6 мячей.
«Блэкберн»
«Бродяги» мотивированы сохранить лидерство в турнирной таблице. Наши прогноз и ставка — Победа «Блэкберна» с коэффициентом 2.25.