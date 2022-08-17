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    Очередной успех «бродяг»?!

    «Рединг» — «Блэкберн». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, Чемпионшип, 17 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рединг» — «Блэкберн»
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    Бен Бреретон
    «Рединг» сыграет на своем поле с «Блэкберном» в рамках 4-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 17 августа, начало — в 22:00 мск. «Рединг» — «Блэкберн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 17 Августа 2022 года
    Рединг
  • Англия. Чемпионшип
    •  Рединг 22:00 Блэкберн Роверс Блэкберн Роверс
  • Англия. Чемпионшип
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    «Рединг»

    Эта команда начала сезон явно не лучшим образом. В Чемпионшип «Рединг» не блещет результатами.

    18 место из 24 команд по итогам 4 туров видится едва ли не провалом. При этом команда набрала всего 3 очка.

    Коэффициенты матча Рединг — Блэкберн Роверс

  • 1
  • 3.10
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.35
  • Ставка
    •

    Предыдущий тур чемпионата сложился для команды откровенно неудачно. «Рединг» был разгромлен «Ротерхэмом» (4:0).

    Все прогнозы на футбол

    «Рединг» традиционно удачно противостоит «Блэкберну». Три из пяти последних очных битв были выиграны при двух коллизиях.

    «Блэкберн»

    «Блэкберн» начал чемпионат просто потрясающе. «Бродяги» по итогам трех туров взгромоздились на 1 место.

    «Блэкберн» видится одним из фаворитов сезона. Особые надежды возлагаются на Бена Бреретона, уже отличившегося дважды.

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    • Минувший тур принес команде три очка. Дома «Блэкберн» нанес поражение «Вест Бромвичу» со счетом 2:1.

    В этом поединке «Блэкберн» наверняка будет действовать первым номером. Да и с обороной у команды все в порядке.

    Прогноз и ставка

    На победу «Блэкберна» в этом матче можно поставить за 2.25, ничью букмекеры предлагают взять за 3.25, а победу «Рединг» — за 3.25.

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    «Рединг» в трех стартовых турах пропустил уже 6 мячей.

    «Блэкберн» по праву лидирует в Чемпионшип.

    «Бродяги» мотивированы сохранить лидерство в турнирной таблице. Наши прогноз и ставка — Победа «Блэкберна» с коэффициентом 2.25.

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    «Рединг» — «Блэкберн»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 17.08.2022. Прогнозы на футбол. Очередной успех «бродяг»?!
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