16 августа в столице Дании на стадионе «Паркен» местный клуб «Копенгаген» сыграет против турецкого «Трабзонспора» в первом поединке раунда-плей-офф Лиги чемпионов. Начало встречи намечено на 22:00 по мск. «Копенгаген» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Копенгаген»

«Копенгаген» — один из самых титулованных клубов Дании, 14 раз выигрывавший золотые медали и является очень частым гостем европейских клубных турниров.

«Львы» в последнее время в основном добираются до групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы, и даже несколько раз смогли выйти в плей-офф соревнований.

Коэффициенты матча Копенгаген — Трабзонспор 1 2.13 X 3.30 2 3.65 Ставка

В прошлом сезоне датская команда участвовала в дебютной Лиге конференций и смогла там добраться до стадии 1/8 финала, где проиграла по сумме двух встреч нидерландскому ПСВ — 0:4 и 4:4.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В новом сезоне «Копенгаген» провел пять официальных игр, все которые пришлись на чемпионат Дании. В них команда добыла три виктории и дважды проиграла. Накануне этого матча она уступила дома 1:3 «Раннерсу».

«Трабзонспор»

В прошлом розыгрыше чемпионата Турции «Трабзонспор» стал чемпионом страны впервые за 38 лет. Причем команда уверенно стала победителем задолго до финиша.

«Штормы», в отличие от своего предстоящего противника, намного скромнее выступают в еврокубках. Так, за последнее десятилетие они только трижды добирались до групповых стадий Лиги Европы и только раз выходили в плей-офф.

В прошлом сезоне «бордово-голубые» остановились в шаге от группового этапа Лиги конференций, проиграв на последней стадии квалификации итальянской «Роме», впоследствии выигравшей этот турнир.

В новом сезоне «Трабзонспор» провел три официальных поединка. Сперва он разгромил 4:0 в Суперкубке Турции «Сивасспор», после чего дважды выиграл всухую и в чемпионате страны.

Между собой эти команды ранее не встречались никогда.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Копенгагена» предлагают — 2.10.

На викторию «Трабзонспора» дают — 3.56, ничья оценена — в 3.32.

«Копенгаген» не особо удачно начал сезон и пока пропуска в каждой проведенной игре, а «Трабзонспор» еще ни одной игры в новом сезоне не провел без забитого мяча. Так что учитывая данную статистику рискнем здесь поставить на обмен забитыми мячами.