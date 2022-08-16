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    В первой игре оппоненты обменяются голами

    «Копенгаген» — «Трабзонспор». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 16 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Копенгаген» — «Трабзонспор»
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    «Трабзонспор»
    16 августа в столице Дании на стадионе «Паркен» местный клуб «Копенгаген» сыграет против турецкого «Трабзонспора» в первом поединке раунда-плей-офф Лиги чемпионов. Начало встречи намечено на 22:00 по мск. «Копенгаген» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 16 Августа 2022 года
    Копенгаген
  • Копенгаген
    •  Копенгаген 22:00 Трабзонспор Трабзонспор
  • Трабзон
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    «Копенгаген»

    «Копенгаген» — один из самых титулованных клубов Дании, 14 раз выигрывавший золотые медали и является очень частым гостем европейских клубных турниров.

    «Львы» в последнее время в основном добираются до групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы, и даже несколько раз смогли выйти в плей-офф соревнований.

    Коэффициенты матча Копенгаген — Трабзонспор

  • 1
  • 2.13
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.65
  • Ставка
    •

    В прошлом сезоне датская команда участвовала в дебютной Лиге конференций и смогла там добраться до стадии 1/8 финала, где проиграла по сумме двух встреч нидерландскому ПСВ — 0:4 и 4:4.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В новом сезоне «Копенгаген» провел пять официальных игр, все которые пришлись на чемпионат Дании. В них команда добыла три виктории и дважды проиграла. Накануне этого матча она уступила дома 1:3 «Раннерсу».

    «Трабзонспор»

    В прошлом розыгрыше чемпионата Турции «Трабзонспор» стал чемпионом страны впервые за 38 лет. Причем команда уверенно стала победителем задолго до финиша.

    «Штормы», в отличие от своего предстоящего противника, намного скромнее выступают в еврокубках. Так, за последнее десятилетие они только трижды добирались до групповых стадий Лиги Европы и только раз выходили в плей-офф.

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    • В прошлом сезоне «бордово-голубые» остановились в шаге от группового этапа Лиги конференций, проиграв на последней стадии квалификации итальянской «Роме», впоследствии выигравшей этот турнир.

    В новом сезоне «Трабзонспор» провел три официальных поединка. Сперва он разгромил 4:0 в Суперкубке Турции «Сивасспор», после чего дважды выиграл всухую и в чемпионате страны.

    Между собой эти команды ранее не встречались никогда.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Копенгагена» предлагают — 2.10.

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    На викторию «Трабзонспора» дают — 3.56, ничья оценена — в 3.32.

    «Копенгаген» не особо удачно начал сезон и пока пропуска в каждой проведенной игре, а «Трабзонспор» еще ни одной игры в новом сезоне не провел без забитого мяча. Так что учитывая данную статистику рискнем здесь поставить на обмен забитыми мячами.

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    «Копенгаген» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 16.08.2022. Прогнозы на футбол. В первой игре оппоненты обменяются голами
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