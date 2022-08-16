«Копенгаген»
«Копенгаген» — один из самых титулованных клубов Дании, 14 раз выигрывавший золотые медали и является очень частым гостем европейских клубных турниров.
«Львы» в последнее время в основном добираются до групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы, и даже несколько раз смогли выйти в плей-офф соревнований.
Коэффициенты матча Копенгаген — Трабзонспор
В прошлом сезоне датская команда участвовала в дебютной Лиге конференций и смогла там добраться до стадии 1/8 финала, где проиграла по сумме двух встреч нидерландскому ПСВ — 0:4 и 4:4.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В новом сезоне «Копенгаген» провел пять официальных игр, все которые пришлись на чемпионат Дании. В них команда добыла три виктории и дважды проиграла. Накануне этого матча она уступила дома 1:3 «Раннерсу».
«Трабзонспор»
В прошлом розыгрыше чемпионата Турции «Трабзонспор» стал чемпионом страны впервые за 38 лет. Причем команда уверенно стала победителем задолго до финиша.
«Штормы», в отличие от своего предстоящего противника, намного скромнее выступают в еврокубках. Так, за последнее десятилетие они только трижды добирались до групповых стадий Лиги Европы и только раз выходили в плей-офф.
В прошлом сезоне «бордово-голубые» остановились в шаге от группового этапа Лиги конференций, проиграв на последней стадии квалификации итальянской «Роме», впоследствии выигравшей этот турнир.
В новом сезоне «Трабзонспор» провел три официальных поединка. Сперва он разгромил 4:0 в Суперкубке Турции «Сивасспор», после чего дважды выиграл всухую и в чемпионате страны.
Между собой эти команды ранее не встречались никогда.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Копенгагена» предлагают — 2.10.
На викторию «Трабзонспора» дают — 3.56, ничья оценена — в 3.32.
«Копенгаген» не особо удачно начал сезон и пока пропуска в каждой проведенной игре, а «Трабзонспор» еще ни одной игры в новом сезоне не провел без забитого мяча. Так что учитывая данную статистику рискнем здесь поставить на обмен забитыми мячами.