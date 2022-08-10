10 августа в ответном поединке 1/4 финала Южноамериканского Кубка бразильский «Атлетико Гойяненсе» дома примет уругвайский «Насьональ» из Монтевидео. Начало — в 01:15 по мск. «Атлетико Гойяненсе» — «Насьональ» Монтевидео: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико Гойяненсе»

Неделю тому назад в Уругвае викторию со счетом 1:0 одержал «Атлетико Гойяненсе», забив в гол в середине первого тайма. Сам же поединок прошел в целом в равной борьбе, но гостям удалось реализовать свой момент.

«Атлетико Гойяненсе» сразу же начал выступление в данном турнире. На групповой стадии коллектив стал первым в своем квартете, выиграв четыре игры при одной ничьей и фиаско.

На стадии 1/8 финала «драконы» с громадным трудом прошли парагвайскую «Олимпию» из Асунсьона. Коллективы обменялись домашними викториями по 2:0, а в серии пенальти бразильцы были сильнее.

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После игры с уругвайцам «Атлетико Гойяненсе» выиграл дома 2:1 у «Брагантино» в рамках чемпионата Бразилии, где команда после чуть больше половины пути идет на предпоследней строке.

«Насьональ» Монтевидео

«Насьональ» оказался в этом турнире, вылетев из Кубка Либертадорес, где по итогам группового раунда финишировал на третьей позиции, набрав в шести играх семь очков.

Клуб из Монтевидео смог выиграть две игры, раз сыграл вничью и трижды уступал. Причем с последней строки он поднялся только в заключительном туре, обыграв дома 3:0 бразильский «Брагантино», который стал в итоге четвертым.

В 1/8 финала данного турнира коллектив прошел аргентинский «Унион» из Санта-Фе, дважды добыв победу, выиграв сперва на своем поле 2:0, после чего взял верх и в гостях 2:1.

В недавно стартовавшем чемпионате Уругвая «Насьональ» раз проиграл и раз победил. Напомним, что в команду вернулся легендарный Луис Суарес, который уже успел забить один гол.

Прогноз и ставка на «Атлетико Гойяненсе» — «Насьональ» Монтевидео

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Атлетико Гойяненсе» — 2.33, победа «Насьоналя» — 3.19, ничья — 3.10.

Проход: «Атлетико Гойяненсе» — 1.20; «Насьоналя» — 4.50.

Результат первого матча оставляет уругвайцам шансы на успех, так что они будут активно искать счастья у чужих ворот, и вполне возможно обменяются голами с бразильцами.