В четверг, 4 августа «Данди Юнайтед» на своём поле сыграет против АЗ Алкмар. Это первая игра 3-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало матча — в 22:00. «Данди Юнайтед» — АЗ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Данди Юнайтед»

В прошлом сезоне «Данди Юнайтед» удалось занять четвертое место в шотландской Премьер-лиге, благодаря чему пробить в Лигу конференций.

Клуб в итоге опередили только чемпион страны «Селтик», финалист Лиги Европы минувшей кампании «Рейнджерс» и «Хартс».

Коэффициенты матча Данди Юнайтед — АЗ Алкмар 1 5.40 X 3.90 2 1.63 Ставка

Новое первенство шотландской Премьер-лиги уже стартовало, и в первом туре команда сыграла вничью с «Килмарноком» (1:1) на выезде.

Все прогнозы на Лигу конференций

Этот результат продолжил летнюю безвыигрышную серию коллектива с учетом товарищеских встреч, в которых он дважды проиграл.

АЗ Алкмар

В отличие от соперника, АЗ Алкмар уже начал выступления в еврокубках, где в квалификации Лиги конференций прошел «Тузлу Сити».

Голландцы выиграли в первом матче 1:0 дома, а на выезде в Боснии и Герцеговине сумели и вовсе разгромить соперника — 4:0.

Между этими поединками команда успела провести еще и контрольный матч. «Болонья» была обыграна с минимальным счетом.

В последних четырех поединках во всех турнирах, если также учесть товарищеские встречи, клуб выиграл, ни разу не пропустив.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которой равен 1,57.

Успех хозяев поля оценивается в 5,50, тогда как ничья оценивается в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Данди Юнайтед» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,00.