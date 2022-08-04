«Данди Юнайтед»
В прошлом сезоне «Данди Юнайтед» удалось занять четвертое место в шотландской Премьер-лиге, благодаря чему пробить в Лигу конференций.
Клуб в итоге опередили только чемпион страны «Селтик», финалист Лиги Европы минувшей кампании «Рейнджерс» и «Хартс».
Коэффициенты матча Данди Юнайтед — АЗ Алкмар
Новое первенство шотландской Премьер-лиги уже стартовало, и в первом туре команда сыграла вничью с «Килмарноком» (1:1) на выезде.
Все прогнозы на Лигу конференций
Этот результат продолжил летнюю безвыигрышную серию коллектива с учетом товарищеских встреч, в которых он дважды проиграл.
АЗ Алкмар
В отличие от соперника, АЗ Алкмар уже начал выступления в еврокубках, где в квалификации Лиги конференций прошел «Тузлу Сити».
Голландцы выиграли в первом матче 1:0 дома, а на выезде в Боснии и Герцеговине сумели и вовсе разгромить соперника — 4:0.
Между этими поединками команда успела провести еще и контрольный матч. «Болонья» была обыграна с минимальным счетом.
В последних четырех поединках во всех турнирах, если также учесть товарищеские встречи, клуб выиграл, ни разу не пропустив.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которой равен 1,57.
Успех хозяев поля оценивается в 5,50, тогда как ничья оценивается в 3,50.
Наши прогноз и ставка — «Данди Юнайтед» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,00.