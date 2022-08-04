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    Выдержит ли «Данди Юнайтед» тест АЗ?

    «Данди Юнайтед» — АЗ. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига конференций, 4 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Данди Юнайтед» — АЗ
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    АЗ Алкмар — фаворит матча
    В четверг, 4 августа «Данди Юнайтед» на своём поле сыграет против АЗ Алкмар. Это первая игра 3-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало матча — в 22:00. «Данди Юнайтед» — АЗ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 04 Августа 2022 года

    «Данди Юнайтед»

    В прошлом сезоне «Данди Юнайтед» удалось занять четвертое место в шотландской Премьер-лиге, благодаря чему пробить в Лигу конференций.

    Клуб в итоге опередили только чемпион страны «Селтик», финалист Лиги Европы минувшей кампании «Рейнджерс» и «Хартс».

    Коэффициенты матча Данди Юнайтед — АЗ Алкмар

  • 1
  • 5.40
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.63
  • Ставка
    •

    Новое первенство шотландской Премьер-лиги уже стартовало, и в первом туре команда сыграла вничью с «Килмарноком» (1:1) на выезде.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Этот результат продолжил летнюю безвыигрышную серию коллектива с учетом товарищеских встреч, в которых он дважды проиграл.

    АЗ Алкмар

    В отличие от соперника, АЗ Алкмар уже начал выступления в еврокубках, где в квалификации Лиги конференций прошел «Тузлу Сити».

    Голландцы выиграли в первом матче 1:0 дома, а на выезде в Боснии и Герцеговине сумели и вовсе разгромить соперника — 4:0.

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    • Между этими поединками команда успела провести еще и контрольный матч. «Болонья» была обыграна с минимальным счетом.

    В последних четырех поединках во всех турнирах, если также учесть товарищеские встречи, клуб выиграл, ни разу не пропустив.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которой равен 1,57.

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    Успех хозяев поля оценивается в 5,50, тогда как ничья оценивается в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — «Данди Юнайтед» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,00.

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    «Данди Юнайтед» — АЗ: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 04.08.2022. Прогнозы на футбол. Выдержит ли «Данди Юнайтед» тест АЗ?
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