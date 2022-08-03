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    Израильтяне начнут без увертюр

    «Маккаби» Хайфа — «Аполлон». Прогноз, ставка (к. 2.23) на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 3 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Маккаби» Хайфа — «Аполлон»
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    Тьяррон Шери
    «Маккаби» Хайфа сыграет на своем поле с «Аполлоном» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 3 августа, начало — в 20:00 мск. «Маккаби» Хайфа — «Аполлон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 03 Августа 2022 года
    Маккаби Хф
  • Хайфа
    •  Маккаби Хф 20:00 Аполлон Лимасол Аполлон Лимасол
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Маккаби» Хайфа

    Эта команда уже успела сыграть не только матчи квалификации Лиги чемпионов, а и уступить в Суперкубке Израиля. В серии пенальти клуб из Хайфы проиграл «Хапоэлю» Беэр-Шева.

    Предыдущий раунд «Маккаби» Хайфа прошел уверенно. Был разгромлен греческий «Олимпиакос» (1:1, 4:0).

    Коэффициенты матча Маккаби Хф — Аполлон Лимасол

  • 1
  • 1.60
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 6.00
  • Ставка
    •

    Неплохо вписался в игру команды Францди Пьерро. Форвард оформил дубль в ворота греков.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Нет сомнений, что «Маккаби» Хайфа постарается сделать все возможное, дабы обеспечить себе комфортный голевой задел перед ответной встречей, и наверняка будет активно атаковать.

    «Аполлон»

    Эта команда еще не стартовала в своем внутреннем чемпионате. Киприоты проводят товарищеские поединки.

    В последнем из них «Аполлон» уступил. Поражение от «Торино» вышло минимальным, а пропустили киприоты в самом эндшпиле.

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    • Из четырех контрольных встреч команда проиграла в трех. И лишь один раз «Аполлон» добился паритета.

    В общем, полпред Кипра находится явно не в лучших кондициях. Так что выезд в Израиль «Аполлону» ничего позитивного не сулит.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Маккаби» Хайфа за 1.63, на ничью за 3.94, а на «Аполлон» — за 5.55.

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    «Маккаби» Хайфа прошел сложнейший греческий барьер.

    «Аполлон» в контрольных матчах выглядел не лучшим образом.

    Хозяева наверняка будут активно атаковать с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Маккаби» Хайфа в 1 тайме с коэффициентом 2.23.

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    «Маккаби» Хайфа — «Аполлон»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 03.08.2022. Прогнозы на футбол. Израильтяне начнут без увертюр
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