«Маккаби» Хайфа
Эта команда уже успела сыграть не только матчи квалификации Лиги чемпионов, а и уступить в Суперкубке Израиля. В серии пенальти клуб из Хайфы проиграл «Хапоэлю» Беэр-Шева.
Предыдущий раунд «Маккаби» Хайфа прошел уверенно. Был разгромлен греческий «Олимпиакос» (1:1, 4:0).
Коэффициенты матча Маккаби Хф — Аполлон Лимасол
Неплохо вписался в игру команды Францди Пьерро. Форвард оформил дубль в ворота греков.
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Нет сомнений, что «Маккаби» Хайфа постарается сделать все возможное, дабы обеспечить себе комфортный голевой задел перед ответной встречей, и наверняка будет активно атаковать.
«Аполлон»
Эта команда еще не стартовала в своем внутреннем чемпионате. Киприоты проводят товарищеские поединки.
В последнем из них «Аполлон» уступил. Поражение от «Торино» вышло минимальным, а пропустили киприоты в самом эндшпиле.
Из четырех контрольных встреч команда проиграла в трех. И лишь один раз «Аполлон» добился паритета.
В общем, полпред Кипра находится явно не в лучших кондициях. Так что выезд в Израиль «Аполлону» ничего позитивного не сулит.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Маккаби» Хайфа за 1.63, на ничью за 3.94, а на «Аполлон» — за 5.55.
«Маккаби» Хайфа
«Аполлон» в контрольных матчах выглядел не лучшим образом.
Хозяева наверняка будут активно атаковать с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Маккаби» Хайфа в 1 тайме с коэффициентом 2.23.