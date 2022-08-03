«Маккаби» Хайфа сыграет на своем поле с «Аполлоном» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 3 августа, начало — в 20:00 мск. «Маккаби» Хайфа — «Аполлон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Маккаби» Хайфа

Эта команда уже успела сыграть не только матчи квалификации Лиги чемпионов, а и уступить в Суперкубке Израиля. В серии пенальти клуб из Хайфы проиграл «Хапоэлю» Беэр-Шева.

Предыдущий раунд «Маккаби» Хайфа прошел уверенно. Был разгромлен греческий «Олимпиакос» (1:1, 4:0).

Коэффициенты матча Маккаби Хф — Аполлон Лимасол 1 1.60 X 3.85 2 6.00 Ставка

Неплохо вписался в игру команды Францди Пьерро. Форвард оформил дубль в ворота греков.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Нет сомнений, что «Маккаби» Хайфа постарается сделать все возможное, дабы обеспечить себе комфортный голевой задел перед ответной встречей, и наверняка будет активно атаковать.

«Аполлон»

Эта команда еще не стартовала в своем внутреннем чемпионате. Киприоты проводят товарищеские поединки.

В последнем из них «Аполлон» уступил. Поражение от «Торино» вышло минимальным, а пропустили киприоты в самом эндшпиле.

Из четырех контрольных встреч команда проиграла в трех. И лишь один раз «Аполлон» добился паритета.

В общем, полпред Кипра находится явно не в лучших кондициях. Так что выезд в Израиль «Аполлону» ничего позитивного не сулит.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Маккаби» Хайфа за 1.63, на ничью за 3.94, а на «Аполлон» — за 5.55.

«Маккаби» Хайфа прошел сложнейший греческий барьер .

«Аполлон» в контрольных матчах выглядел не лучшим образом.

Хозяева наверняка будут активно атаковать с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Маккаби» Хайфа в 1 тайме с коэффициентом 2.23.