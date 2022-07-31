Женская сборная Англии сыграет против женской сборной Германии в рамках финала Евро-2022. Матч состоится 31 июля, начало — 19:00 (мск). Англия — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Англия

Женская сборная Англии — команда, которая ещё ни разу в своей истории не становилась победителем на крупных международных турнирах.

Лучшее достижение англичанок — финал Евро-2009, где они остались с серебряными наградами. Теперь они уже повторили это достижение, но вряд ли намерены этим довольствоваться.

На домашнем чемпионате Европы подопечные Сарины Вигман выглядят великолепно: на групповой стадии они поочерёдно обыграли сборные Австрии, Норвегии и Северной Ирландии с общим счётом — 14:0.

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А в четвертьфинале англичанки вырвали победу над сборной Испании в дополнительной время — 2:1, зато в полуфинале не оставили никаких шансов на успех сборной Швеции разгромив их со счетом 4:0.

Беспроигрышная серию англичанок во всех турнирах составляет 19 матчей подряд, из которых Англия всего лишь в двух сыграла вничью, а остальные выиграла.

Германия

Женская сборная Германии — самая титулованная команда мира. На планетарных форумах они становились чемпионками только дважды, зато на континентальных турнирах они крайне редко позволяют кому-либо оказать им достойное сопротивление.

До Евро-2022 немки выходили в финальную часть десять раз, в которых целых восемь раз они становились триумфаторами. Вот и теперь подопечные Мартины Фосс-Текленбург выглядят очень мощно.

В группе Германия поочерёдно обыграла Данию, Испанию и Финляндию с общим счётом — 9:0, после чего не столь просто, но всё же прошла в четвертьфинале Австрию — 2:0, а в полуфинале и Францию — 2:1, забив победный мяч на 76-й минуте.

Стоит заметить, что Германии намного лучше играет на домашней арене, а вот из последних 5-ти выездных матчей немки 3 раза проиграли и 2 раза выиграли.

Прогноз и ставка

На победу сборной Англии в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.38, а победу Германии — за 3.02.

Прогноз - Обе женские сборные находятся в превосходной форме и с легкостью смогли дойти до финала нынешнего Евро. На стороне Германии большой опят побед в данном турнире, но у Англии будут свои болельщики на трибунах, а это большой плюс, который и поможет англичанкам добыть свое первое золото в истории.

Ставка - Победа Англии за 2.50.