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    На старте сезона команды распишут мировую

    «Дижон» — «Сент-Этьен». Прогноз, ставка (к. 3.40) на футбол, чемпионат Франции, 30 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Дижон Прогнозы на Сент-Этьен
    Прогноз и ставки на «Дижон» — «Сент-Этьен»
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    «Сент-Этьен»
    В первом туре второго французского дивизиона сезона 2022/23 «Дижон» примет «Сент-Этьен». Игра пройдет 30 июля и начнется в 16:00 по мск. «Дижон» — «Сент-Этьен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 2 30 Июля 2022 года
    Дижон
  • Франция. Лига 2
    •  Дижон 16:00 Сент-Этьен Сент-Этьен
  • Франция. Лига 2
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    «Дижон»

    «Дижон» еще два года тому назад покинул элитный французский дивизион и сходу туда вернуться не смог, так как в прошлом розыгрыше Лиги 2 финишировал в середине турнирки.

    «Совы» закончили прошлое первенство второго дивизиона лишь на 11 строке в турнирной таблице, набрав в 38 матчах 47 очков. Отметим, что опасную зону они опередили лишь на семь пунктов.

    Причем в финишном отрезке «красно-белые» смогли добыть лишь одну викторию в последних семи матчах при трех фиаско и трех мировых. К слову, дома они выступали немного лучше, чем в гостях.

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    В межсезонье «Дижон» провел три контрольных поединка и ни разу в них не проиграл, добившись двух викторий и расписав одну мировую.

    «Сент-Этьен»

    «Сент-Этьен» же по итогам прошлого сезона вылетел из высшей лиги. Команда финишировала третьей с конца и могла отстоять свое право остаться через матчи плей-офф.

    В них «зеленые» играли против «Осера». Обе встречи этих команд завершились с одинаковым результатом по 1:1, а в серии послематчевых пенальти удачливее были бургундцы.

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  • 27/07/2022

    • Отметим, что заканчивала команда прошлый сезон 8-матчевой безвыигрышной серией, в которой поровну поделила мировые исходы с поражениями.

    В межсезонных спаррингах «Сент-Этьен» сперва добился двух викторий, потом дважды подряд сыграл вничью, а несколько дней тому назад проиграл 1:4 «Анже» из Лиги 1.

    За минувшие пять очных встреч эти команды по два раза друг друга обыграли и расписали одну мировую. Причем три из этих игр были очень нерезультативными.

    Прогноз и ставка на «Дижон» — «Сент-Этьен»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Сент-Этьена» предлагают — 2.44.

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    На викторию «Дижона» дают — 2.91, ничья оценена — в 3.40.

    На старте сезона трудно судить о состоянии команда, но так как «совы» будут выступать дома, а «зеленые» еще не забыли матчи элиты, то рискнем поставить здесь на ничью.

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    «Дижон» — «Сент-Этьен»: прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты матча 30.07.2022. Прогнозы на футбол. На старте сезона команды распишут мировую
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