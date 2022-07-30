В первом туре английского Чемпионшипа «Блэкберн» примет КПР на поле стадиона «Ивуд Парк». Игра запланирована на 30 июля 17:00 мск. «Блэкберн» — КПР: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Блэкберн»

«Блэкберн» сменил главного тренера. Теперь команду возглавляет Йон-Даль Томассон, который до этого работал с «Мальме».

В прошлом сезоне «бродяги» стартовали с победы, а их беспроигрышная серия завершилась через три тура. Последним результатом розыгрыша стало поражение от «Бирмингема» (1:2), а в таблице команда заняла 8 место, в 6 очках от зоны плей-офф.

Летом коллектив провел 6 товарищеских матчей и одержал 3 победы. Перед самым стартом Чемпионшипа хозяева победили «Хатерпул» (1:0) и «Линкольн» (1:0).

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Дома в Чемпионшипе «Блэкберн» не выигрывает три тура подряд, имея 2 фиаско и ничью.

КПР

Что касается КПР, то закончила сезон победой над «Суонси» (1:0), а перед этим проиграла «Стоку» (0:1) и «Шеффилд Юнайтед» (1:3).

Финишировала команда на 11 месте с 66 очками на счету. В общей сложности она набрала 19 побед и 18 поражений за сезон при разнице голов -1.

Перед стартом нового розыгрыша лондонцы сыграли с «Кристал Пэлас» и потерпели крупное поражение со счетом 0:3. До этого команда развлекалась со скромными соперниками.

В рамках выездных матчей турнира «супер обручи» выиграли только одну встречу из шести последних.

Прогноз и ставка

Победа «Блэкберна» оценивается коэффициентом 2.05. На победу КПР можно поставить с котировкой 3.55.

Букмекеры не зря делают ставку на хозяев. КПР давно не побеждает на «Ивуд Парк», а в «Блэкберн» пришел новый тренер с амбициями, имеющий опыт выступлений в еврокубках, и который намерен давать результат с первых туров.

«Блэкберн» стартует с победы благодаря домашним стенах. Ставка — победа хозяев.