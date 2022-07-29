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    «Нойстрелиц» — «Карлсруэ». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, Кубок Германии, 29 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Кубок Германии
    Прогноз и ставки на «Нойстрелиц» — «Карлсруэ»
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    Тим Брайтхаупт
    «Нойстрелиц» на своем поле сыграет против «Карлсруэ» в 1/32 Кубка Германии. Матч состоится 29 июля, начало — 19:00 (мск). «Нойстрелиц» — «Карлсруэ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 29 Июля 2022 года
    TSG Neustrelitz
  • Германия. Кубок
    •  TSG Neustrelitz 19:00 Карлсруэ Карлсруэ
  • Карлсруэ
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    «Нойстрелиц»

    «Нойштрелиц» выступает в Оберлиге Норд, в которой, судя по всему, будет играть и в следующем сезоне, так как повыситься в классе уже вряд ли сможет. На данный момент в его активе 58 набранных очков, а у лидирующего «Грайфсвальда» на десять больше.

    Ситуация может немного поменяться в лучшую сторону, ведь «Нойштрелиц» имеет игру в запасе, но за пять туров до конца чемпионата вряд ли удастся отыграть даже 7 баллов.

    Перед матчем 1/32 финала «Нойштрелиц» проиграл в контрольной игре «БФК Динамо» (0:2).

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    Беспроигрышная домашняя серия «красных» составляет 7 матчей подряд. Стоит заметить, что почти в каждом из них «Нойштрелиц» забивал минимум 3 мяча.

    «Карлсруэ»

    Более мастеровитый «Карлсруэ» предстоящий сезон проведёт во Второй немецкой Бундеслиге, где играл и в прошлом сезоне набрав 52 очка после 34 сыгранных матчей и заняв 6-е место в турнирной таблице.

    Новый сезон Второй Бундеслиги уже так же стартовал, уже даже прошло первых два тура. Но в каждом из них «Карлсруэ» выступил очень скромно, в результате чего остался без единого набранного балла.

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    • Сначала проиграл «Падерборну» (0:5), а потом оказался слабее «Магдебурга» (2:3). Если затронуть последние результаты «Карлсруэ» с учётом товарищеских противостояний, то получится, что он не выигрывает на протяжении четырнадцати игр.

    Прогноз и ставка

    На победу «Нойштрелица» в этом матче можно поставить за 35.00, ничью букмекеры предлагают взять за 12.50, а победу «Карлсруэ» — за 1.06.

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    Прогноз - В последних матчах «Нойштрелиц» выигрывает гораздо чаще, но вряд ли это поможет ему в сражении с более опытным и слаженным «Карлсруэ», который давно не выигрывал, а в отчётном противостоянии сделает всё возможное, чтобы это исправить. И конечно же оба коллектива будут забивать и идти вперед, потому нас ждет зрелищный матч.

    Ставка - Тотал матча больше 3.5 за 1.85.

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    «Нойстрелиц» — «Карлсруэ»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 29.07.2022. Прогнозы на футбол. Это будет зрелищный матч
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