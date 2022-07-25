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    Забивать будут не все

    «Лос-Анжелес Гэлакси» — «Атланта Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, МЛС, 25 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анжелес Гэлакси» — «Атланта Юнайтед»
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    Кевин Кабраль
    «Лос-Анжелес Гэлакси» сыграет на своем поле с «Атлантой Юнайтед» в рамках 22-го тура чемпионата США. Матч пройдет 25 июля, начало — в 04:30 мск. «Лос-Анжелес Гэлакси» — «Атланта Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 25 Июля 2022 года

    «Лос-Анжелес Гэлакси»

    Нынешний сезон для команды не складывается. «Лос-Анжелес Гэлакси» находится на 7 месте в турнирной таблице Западной конференции.

    «Лос-Анжелес Гэлакси» имеет проблемы с реализацией. В 20 матчах команда настреляла всего 28 мячей.

    Коэффициенты матча Лос-Анджелес Гэлакси — Атланта Юнайтед

  • 1
  • 1.77
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 4.10
  • Ставка
    •

    Вот и в минувшем туре «Лос-Анжелес Гэлакси» вновь разочаровал игрой и результатом. На выезде команда уступила «Колорадо Рэпидс» (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    «Лос-Анжелес Гэлакси» крайне неудачно противостоит «Атланте». Все три очных поединка были проиграны.

    «Атланта Юнайтед»

    «Атланта Юнайтед» борется за место в плей-офф, но пока отстает от искомой седьмой позиции на 3 очка. Она занимает лишь 11 место в Восточной конференции МЛС.

    Причем команда не столь успешна в плане реализации. «Атланта Юнайтед» в 20 матчах чемпионата забила лишь 29 мячей.

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    • В минувшем туре чемпионата США «Атланта Юнайтед» потеряла два очка. Дома команда не смогла одолеть «Орландо Сити» (1:1).

    Не стоит забывать, что оборона команды частенько дает сбои. В 20 матчах пропущен уже 31 гол.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лос-Анжелес Гэлакси» за 1.75, на ничью за 4.10, а на «Атланту Юнайтед» — за 4.20.

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    «Лос-Анжелес Гэлакси» активно сражается за место в плей-офф.

    «Атланта Юнайтед» не лучшим образом действует в обороне.

    Обе команды имеют трудности с реализацией, и уж одной из них точно не удастся забить. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.25.

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    «Лос-Анжелес Гэлакси» — «Атланта Юнайтед»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 25.07.2022. Прогнозы на футбол. Забивать будут не все
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