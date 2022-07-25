«Лос-Анжелес Гэлакси» сыграет на своем поле с «Атлантой Юнайтед» в рамках 22-го тура чемпионата США. Матч пройдет 25 июля, начало — в 04:30 мск. «Лос-Анжелес Гэлакси» — «Атланта Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анжелес Гэлакси»

Нынешний сезон для команды не складывается. «Лос-Анжелес Гэлакси» находится на 7 месте в турнирной таблице Западной конференции.

«Лос-Анжелес Гэлакси» имеет проблемы с реализацией. В 20 матчах команда настреляла всего 28 мячей.

Коэффициенты матча Лос-Анджелес Гэлакси — Атланта Юнайтед 1 1.77 X 4.10 2 4.10 Ставка

Вот и в минувшем туре «Лос-Анжелес Гэлакси» вновь разочаровал игрой и результатом. На выезде команда уступила «Колорадо Рэпидс» (2:0).

Все прогнозы на футбол

«Лос-Анжелес Гэлакси» крайне неудачно противостоит «Атланте». Все три очных поединка были проиграны.

«Атланта Юнайтед»

«Атланта Юнайтед» борется за место в плей-офф, но пока отстает от искомой седьмой позиции на 3 очка. Она занимает лишь 11 место в Восточной конференции МЛС.

Причем команда не столь успешна в плане реализации. «Атланта Юнайтед» в 20 матчах чемпионата забила лишь 29 мячей.

В минувшем туре чемпионата США «Атланта Юнайтед» потеряла два очка. Дома команда не смогла одолеть «Орландо Сити» (1:1).

Не стоит забывать, что оборона команды частенько дает сбои. В 20 матчах пропущен уже 31 гол.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лос-Анжелес Гэлакси» за 1.75, на ничью за 4.10, а на «Атланту Юнайтед» — за 4.20.

«Лос-Анжелес Гэлакси» активно сражается за место в плей-офф.

«Атланта Юнайтед» не лучшим образом действует в обороне .

Обе команды имеют трудности с реализацией, и уж одной из них точно не удастся забить. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.25.