«Лос-Анжелес Гэлакси»
Нынешний сезон для команды не складывается. «Лос-Анжелес Гэлакси» находится на 7 месте в турнирной таблице Западной конференции.
«Лос-Анжелес Гэлакси» имеет проблемы с реализацией. В 20 матчах команда настреляла всего 28 мячей.
Коэффициенты матча Лос-Анджелес Гэлакси — Атланта Юнайтед
Вот и в минувшем туре «Лос-Анжелес Гэлакси» вновь разочаровал игрой и результатом. На выезде команда уступила «Колорадо Рэпидс» (2:0).
«Лос-Анжелес Гэлакси» крайне неудачно противостоит «Атланте». Все три очных поединка были проиграны.
«Атланта Юнайтед»
«Атланта Юнайтед» борется за место в плей-офф, но пока отстает от искомой седьмой позиции на 3 очка. Она занимает лишь 11 место в Восточной конференции МЛС.
Причем команда не столь успешна в плане реализации. «Атланта Юнайтед» в 20 матчах чемпионата забила лишь 29 мячей.
В минувшем туре чемпионата США «Атланта Юнайтед» потеряла два очка. Дома команда не смогла одолеть «Орландо Сити» (1:1).
Не стоит забывать, что оборона команды частенько дает сбои. В 20 матчах пропущен уже 31 гол.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Лос-Анжелес Гэлакси» за 1.75, на ничью за 4.10, а на «Атланту Юнайтед» — за 4.20.
«Лос-Анжелес Гэлакси» активно сражается за место в плей-офф.
«Атланта Юнайтед»
Обе команды имеют трудности с реализацией, и уж одной из них точно не удастся забить. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.25.