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    «Атлетико Гойяненсе» и «Америка Минейро» снова «засушат» игру?

    «Атлетико Гойяненсе» — «Америка Минейро». Прогноз (к. 4.05) и ставки на чемпионат Бразилии 25 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Гойяненсе» — «Америка Минейро»
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    «Атлетико Гойяненсе» проиграл три из пяти предыдущих матчей на своем поле
    «Атлетико Гойяненсе» сыграет на своем поле против «Америки Минейро» в 19-м туре чемпионата Бразилии. Матч пройдет 25 июля, начало — в 00:00 мск. «Атлетико Гойяненсе» — «Америка Минейро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 25 Июля 2022 года
    Атлетико Гойаньенсе
  • Бразилия. Серия А
    •  Атлетико Гойаньенсе 00:00 Америка Минейро Америка Минейро
  • Бразилия. Серия А
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    «Атлетико Гойяненсе»

    «Атлетико Гойяненсе» занимает 18-е место в турнирной таблице бразильской Серии А после 18-ти сыгранных матчей, в которых набрал лишь 17 очков.

    В прошлом туре клуб из Гоянии проиграл на поле «Атлетико Паранаэнсе» со счетом 1:4.

    После этого серия поражений «Атлетико Гойяненсе» в чемпионате достигла четырех матчей. На этом отрезке команда Жоржиньо забила лишь два мяча.

    Также стоит отметить, что «Атлетико Гойяненсе» проиграл три из пяти предыдущих матчей на своем поле, в том числе против «Форталезы», занимающей предпоследнее место.

    «Америка Минейро»

    «Америка Минейро» тем временем находится на 17-й строчке, опережая «Атлетико Гойяненсе» на одно очко.

    «Америка» неудачно провела два недавних матча. Сначала было поражение от «РБ Брагантино», а после — от «Палмейрас».

    Более того, команда Вагнера Мансини проиграла семь из девяти предыдущих матчей в Серии А.

    Все прогнозы на футбол

    Единственным позитивным моментом в июле стал выход в следующий раунд Кубка Бразилии. «Америка» выиграла по сумме двух матчей у «Брагантино».

    «Америка» набрала лишь одно очко в шести предыдущих матчах на выезде в рамках чемпионата.

    Прогноз и ставка

    На «Атлетико Гойяненсе» в этом матче можно поставить за 1.93, ничью букмекеры предлагают за 3.48, а победу «Америки Минейро» — за 4.10.

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    Только в одном из четырех предыдущих матчей было забито больше двух мячей. И есть подозрение, что предстоящая игра тоже не порадует результативным футболом.

    Ставка — ничья + тотал меньше 2,5 за 4.05.

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    «Атлетико Гойяненсе» — «Америка Минейро»: прогноз, ставка (4.05), статистика, коэффициенты матча 25.07.2022. Прогнозы на футбол. «Атлетико Гойяненсе» и «Америка Минейро» снова «засушат» игру?
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