«Атлетико Гойяненсе» сыграет на своем поле против «Америки Минейро» в 19-м туре чемпионата Бразилии. Матч пройдет 25 июля, начало — в 00:00 мск. «Атлетико Гойяненсе» — «Америка Минейро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико Гойяненсе»

«Атлетико Гойяненсе» занимает 18-е место в турнирной таблице бразильской Серии А после 18-ти сыгранных матчей, в которых набрал лишь 17 очков.

В прошлом туре клуб из Гоянии проиграл на поле «Атлетико Паранаэнсе» со счетом 1:4.

После этого серия поражений «Атлетико Гойяненсе» в чемпионате достигла четырех матчей. На этом отрезке команда Жоржиньо забила лишь два мяча.

Также стоит отметить, что «Атлетико Гойяненсе» проиграл три из пяти предыдущих матчей на своем поле, в том числе против «Форталезы», занимающей предпоследнее место.

«Америка Минейро»

«Америка Минейро» тем временем находится на 17-й строчке, опережая «Атлетико Гойяненсе» на одно очко.

«Америка» неудачно провела два недавних матча. Сначала было поражение от «РБ Брагантино», а после — от «Палмейрас».

Более того, команда Вагнера Мансини проиграла семь из девяти предыдущих матчей в Серии А.

Все прогнозы на футбол

Единственным позитивным моментом в июле стал выход в следующий раунд Кубка Бразилии. «Америка» выиграла по сумме двух матчей у «Брагантино».

«Америка» набрала лишь одно очко в шести предыдущих матчах на выезде в рамках чемпионата.

Прогноз и ставка

На «Атлетико Гойяненсе» в этом матче можно поставить за 1.93, ничью букмекеры предлагают за 3.48, а победу «Америки Минейро» — за 4.10.

Только в одном из четырех предыдущих матчей было забито больше двух мячей. И есть подозрение, что предстоящая игра тоже не порадует результативным футболом.

Ставка — ничья + тотал меньше 2,5 за 4.05.