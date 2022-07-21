«Левски»
В прошлом сезоне «Левски» финишировал на четвертой позиции в своем чемпионате, уступив чемпиону Болгарии «Лудогорцу», ЦСКА София и «Ботеву» из Пловдива.
Таким образом, коллектив получил возможность сыграть в Лиге конференций новой кампании.
В текущем розыгрыше своего национального чемпионата команда занимает восьмую строчку по итогам двух туров, в которых выиграл и проиграл.
Все прогнозы на Лигу конференций
В последних семи матчах во всех турнирах, включая товарищеские, потерпел одно поражение при пяти победах.
ПАОК
В минувшей кампании ПАОК занял второе место в греческой Суперлиге, уступив чемпионство «Олимпиакосу».
Благодаря этому результату команда получила возможность сыграть в Лиге конференций новой кампании.
Новый розыгрыш чемпионата Греции еще не стартовал, равно как и другие внутренние турниры в этой стране, поэтому клуб из Афин проведет первый официальный матч в сезоне.
В 16 последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив одержал лишь две победы.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.
Успех хозяев поля оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,00.
Наши прогноз и ставка — ПАОК выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,90.