«Левски» сыграет против ПАОКа. Это будет игра 2-й стадии отбора Лиги конференций. Матч состоится 21 июля и начнётся в 20:00 по мск. «Левски» — ПАОК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Левски»

В прошлом сезоне «Левски» финишировал на четвертой позиции в своем чемпионате, уступив чемпиону Болгарии «Лудогорцу», ЦСКА София и «Ботеву» из Пловдива.

Таким образом, коллектив получил возможность сыграть в Лиге конференций новой кампании.

В текущем розыгрыше своего национального чемпионата команда занимает восьмую строчку по итогам двух туров, в которых выиграл и проиграл.

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В последних семи матчах во всех турнирах, включая товарищеские, потерпел одно поражение при пяти победах.

ПАОК

В минувшей кампании ПАОК занял второе место в греческой Суперлиге, уступив чемпионство «Олимпиакосу».

Благодаря этому результату команда получила возможность сыграть в Лиге конференций новой кампании.

Новый розыгрыш чемпионата Греции еще не стартовал, равно как и другие внутренние турниры в этой стране, поэтому клуб из Афин проведет первый официальный матч в сезоне.

В 16 последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив одержал лишь две победы.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.

Успех хозяев поля оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,00.

Наши прогноз и ставка — ПАОК выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,90.