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    Станет ли «Левски» проблемой ПАОК?

    «Левски» — ПАОК. Прогноз, ставка (к. 2.90) на футбол, квалификация Лиги конференций, 21 июля 2022 года

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    «Левски» сыграет против ПАОКа. Это будет игра 2-й стадии отбора Лиги конференций. Матч состоится 21 июля и начнётся в 20:00 по мск. «Левски» — ПАОК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Левски»

    В прошлом сезоне «Левски» финишировал на четвертой позиции в своем чемпионате, уступив чемпиону Болгарии «Лудогорцу», ЦСКА София и «Ботеву» из Пловдива.

    Таким образом, коллектив получил возможность сыграть в Лиге конференций новой кампании.

    В текущем розыгрыше своего национального чемпионата команда занимает восьмую строчку по итогам двух туров, в которых выиграл и проиграл.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В последних семи матчах во всех турнирах, включая товарищеские, потерпел одно поражение при пяти победах.

    ПАОК

    В минувшей кампании ПАОК занял второе место в греческой Суперлиге, уступив чемпионство «Олимпиакосу».

    Благодаря этому результату команда получила возможность сыграть в Лиге конференций новой кампании.

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    • Новый розыгрыш чемпионата Греции еще не стартовал, равно как и другие внутренние турниры в этой стране, поэтому клуб из Афин проведет первый официальный матч в сезоне.

    В 16 последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив одержал лишь две победы.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,00.

    Наши прогноз и ставка — ПАОК выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,90.

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    «Левски» — ПАОК: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 21.07.2022. Прогнозы на футбол. Станет ли «Левски» проблемой ПАОК?
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