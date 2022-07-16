ЦСКА сыграет на своем поле с «Уралом» в рамках 1-го тура чемпионата России. Матч пройдет 16 июля, начало — в 15:00 мск. ЦСКА — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Провальные контрольные матчи — еще не диагноз. Наверняка это понимают и в штабе Владимира Федотова.

«Армейцы» сильно изменились. Между тем, ЦСКА удалось сохранить креативного Хорхе Карраскаля.

Коэффициенты матча ЦСКА — Урал 1 1.63 X 3.85 2 5.60 Ставка

На месте и Антон Заболотный. Также вернулся из аренды некогда перспективный форвард Федор Чалов.

Все прогнозы на РПЛ

Матчи с «Уралом» для команды традиционно складываются удачно. Из пяти последних очных поединков ЦСКА выиграл дважды при трех ничьих.

«Урал»

«Урал» постоянно борется за выживание в РПЛ. Вот и нынешний сезон ничего иного команде не сулит.

В контрольных матчах «Урал» выглядел не лучшим образом. Из четырех поединков команда дважды уступила при двух мировых.

Из кадровых приобретений стоит отметить Лео Гогличидзе. Также усилить команду должен конголезец Владис Эммерсон.

Наверняка «Урал» постарается оказаться достойное сопротивление москвичам. Тем паче, гости явно знают о насущных проблемах ЦСКА.

Ставка

Букмекеры предлагают поставить на ЦСКА за 1.68, на ничью за 4.08, а на «Урал» — за 5.75.

ЦСКА в контрольных матчах межсезонья выглядел не лучшим образом.

«Урал» способен дать бой любому сопернику .

Гости наверняка будут действовать вторым номером, в чем имеют все шансы преуспеть. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа «Урала», поставить на это можно с коэффициентом 5.75.

Для остальных — более умеренный прогноз.