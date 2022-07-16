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    ЦСКА начнет чемпионат с поражения?

    ЦСКА — «Урал». Дерзкая ставка за 5.75 на матч РПЛ 16 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Урал»
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    Игорь Дивеев
    ЦСКА сыграет на своем поле с «Уралом» в рамках 1-го тура чемпионата России. Матч пройдет 16 июля, начало — в 15:00 мск. ЦСКА — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 16 Июля 2022 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 15:00 Урал Урал
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    ЦСКА

    Провальные контрольные матчи — еще не диагноз. Наверняка это понимают и в штабе Владимира Федотова.

    «Армейцы» сильно изменились. Между тем, ЦСКА удалось сохранить креативного Хорхе Карраскаля.

    Коэффициенты матча ЦСКА — Урал

  • 1
  • 1.63
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 5.60
  • Ставка
    •

    На месте и Антон Заболотный. Также вернулся из аренды некогда перспективный форвард Федор Чалов.

    Все прогнозы на РПЛ

    Матчи с «Уралом» для команды традиционно складываются удачно. Из пяти последних очных поединков ЦСКА выиграл дважды при трех ничьих.

    «Урал»

    «Урал» постоянно борется за выживание в РПЛ. Вот и нынешний сезон ничего иного команде не сулит.

    В контрольных матчах «Урал» выглядел не лучшим образом. Из четырех поединков команда дважды уступила при двух мировых.

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    • Из кадровых приобретений стоит отметить Лео Гогличидзе. Также усилить команду должен конголезец Владис Эммерсон.

    Наверняка «Урал» постарается оказаться достойное сопротивление москвичам. Тем паче, гости явно знают о насущных проблемах ЦСКА.

    Ставка

    Букмекеры предлагают поставить на ЦСКА за 1.68, на ничью за 4.08, а на «Урал» — за 5.75.

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    ЦСКА в контрольных матчах межсезонья выглядел не лучшим образом.

    «Урал» способен дать бой любому сопернику.

    Гости наверняка будут действовать вторым номером, в чем имеют все шансы преуспеть. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа «Урала», поставить на это можно с коэффициентом 5.75.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    ЦСКА — «Урал»: прогноз, ставка (5.75), статистика, коэффициенты матча 16.07.2022. Прогнозы на футбол. ЦСКА начнет чемпионат с поражения?
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