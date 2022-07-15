В матче третьего тура групповой стадии женского Евро-2022 (группа А) состоится встреча сборных Северной Ирландии и Англии. Игра запланирована на 15 июля 22:00 мск. Северная Ирландия — Англия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Северная Ирландия

Ирландской сборной уже ничего не светит. Она замыкает таблицу А без единого набранного балла.

Пока что самое крупное поражение в групповой стадии команда потерпела от Норвегии, которой она проиграла в первом туре со счетом 1:4. Сборной Австрии Северная Ирландия уступила с результатом 0:2.

Серия матчей, в которых номинальные хозяева пропускают не менее двух мячей продолжается и насчитывает уже 5 поединков.

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При этом в 4 из 5 случаев Северная Ирландия пропускала как минимум трижды за игру.

Англия

Англичанки уже оформили себе место в плей-офф еще во втором туре, когда одержали вторую победу. Сейчас они возглавляют группу А с 6 очками.

На старте розыгрыша команда довольно скромно выиграла у Австрии (1:0), однако уже во втором туре ее было не остановить и под каток попала Норвегия. Англия отгрузила «сверлам» 8 мячей, не пропустив в ответ.

Среди всех команд, которые уже сыграли в двух турах групповой стадии, Англия является самой результативной с показателем в 9 забитых мячей.

Кроме того, англичанки — одна из двух команд турнира, которой удалось сохранить ноль в графе пропущенных голов.

Прогноз и ставка

Для Северной Ирландии прогноз вряд ли утешительный. Несмотря на то, что Англия уже прошла в плей-офф, ей есть что терять. К примеру, она наверняка заинтересована в продолжении своей победной сухой серии.

Отсюда следует, что расслабляться особо никто не будет. А учитывая, что в апреле Англия разгромила соперника в квалификации на ЧМ 4:0, можно ждать крупного исхода.

Ставить на обычную победу англичанок смысла нет, котировки букмекеров очевидные — 50.00 и 1.03 соответственно. Рекомендуется взять победу Англии с форой -3.5 за 2.00.