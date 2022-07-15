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    У Англии еще остались задачи в группе

    Северная Ирландия — Англия. Прогноз (к. 2.00), ставки на футбол, женский чемпионат Европы, 15 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Северная Ирландия — Англия
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    Бет Мид
    В матче третьего тура групповой стадии женского Евро-2022 (группа А) состоится встреча сборных Северной Ирландии и Англии. Игра запланирована на 15 июля 22:00 мск. Северная Ирландия — Англия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Северная Ирландия

    Ирландской сборной уже ничего не светит. Она замыкает таблицу А без единого набранного балла.

    Пока что самое крупное поражение в групповой стадии команда потерпела от Норвегии, которой она проиграла в первом туре со счетом 1:4. Сборной Австрии Северная Ирландия уступила с результатом 0:2.

    Серия матчей, в которых номинальные хозяева пропускают не менее двух мячей продолжается и насчитывает уже 5 поединков.

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    При этом в 4 из 5 случаев Северная Ирландия пропускала как минимум трижды за игру.

    Англия

    Англичанки уже оформили себе место в плей-офф еще во втором туре, когда одержали вторую победу. Сейчас они возглавляют группу А с 6 очками.

    На старте розыгрыша команда довольно скромно выиграла у Австрии (1:0), однако уже во втором туре ее было не остановить и под каток попала Норвегия. Англия отгрузила «сверлам» 8 мячей, не пропустив в ответ.

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  • 11/07/2022

    • Среди всех команд, которые уже сыграли в двух турах групповой стадии, Англия является самой результативной с показателем в 9 забитых мячей.

    Кроме того, англичанки — одна из двух команд турнира, которой удалось сохранить ноль в графе пропущенных голов.

    Прогноз и ставка

    Для Северной Ирландии прогноз вряд ли утешительный. Несмотря на то, что Англия уже прошла в плей-офф, ей есть что терять. К примеру, она наверняка заинтересована в продолжении своей победной сухой серии.

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    Отсюда следует, что расслабляться особо никто не будет. А учитывая, что в апреле Англия разгромила соперника в квалификации на ЧМ 4:0, можно ждать крупного исхода.

    Ставить на обычную победу англичанок смысла нет, котировки букмекеров очевидные — 50.00 и 1.03 соответственно. Рекомендуется взять победу Англии с форой -3.5 за 2.00.

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    Северная Ирландия — Англия: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 15.07.2022. Прогнозы на футбол. У Англии еще остались задачи в группе
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