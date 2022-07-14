«Интер Майами» на своем поле примет «Филадельфию Юнион» в очередном туре регулярного первенства МЛС. Поединок пройдет в ночь на 14 июля и начнется в 03:00 по мск. «Интер Майами» — «Филадельфия Юнион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер Майами»

«Интер Майами» перед этим матчем занимает десятое место в Восточной конференции, имея в своем активе 22 балла. От зоны плей-офф (седьмая строка) коллектив отстает на четыре пункта.

«Цапли» за последние шесть встреч первенство неизменно побеждали на своей территории, а вот на выезде за три проведенные игры смогли добыть лишь одно очко.

В своей последней проведенной игре коллектив минимально уступил на выезде «Орландо Сити» со счетом 0:1, а немногим ранее он в гостях поделил очки с «Далласом», сыграв 1:1.

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«Интер Майами» сильно играет на своем поле. И в последних семи проведенных играх выиграл шесть из них при одном мировом исходе.

«Филадельфия Юнион»

«Филадельфия Юнион» с 33 зачетными пунктами делит первую строчку в Восточной конференции с «Нью-Йорк Ред Буллс», но ближайший преследователь отстает лишь на очко.

В рамках чемпионата страны «змеи» проиграли только один поединок из 12 проведенных при трех победах и аж восьми мировых результатах.

В преддверии этого поединка коллектив разгромил в родных стенах столичный «ДС Юнайтед» со счетом 7:0, а ранее была ничья на выезде с «Коламбус Крю» 0:0.

У «Филадельфии» только одна победа в выездных встречах за семь последних игр. Также в этот период она трижды уступала и столько же игр свела вничью.

В истории противостояний этих клубов трижды сильнее были «змеи», раз виктория была на стороне «Майами» и дважды они играли вничью.

Прогноз и ставка на «Интер Майами» — «Филадельфия Юнион»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Филадельфия Юнион» предлагают — 2.49.

На викторию «Интер Майами» дают — 2.79, ничья оценена — в 3.54.

В данном поединке прогнозируем мировой исход, так как «Интер» компенсирует отличное выступление в родных стенах, а «Филадельфия» как один из лидеров не должен проиграть.